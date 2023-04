Nokia "XR30": Das ist das neue Rugged-Smartphone von HMD mit 5G

Der finnische Anbieter HMD Global bringt in Kürze als Teil seiner Serie von Android-Smartphones mit dem Markennamen Nokia wieder ein neues Rugged-Modell auf den Markt. Wir haben diverse offizielle Bilder zu dem bisher nur als Nokia Sentry 5G bekannten Gerät aufgetrieben, das letztlich als Nokia XR oder XR30 eingeführt werden könnte.

Nun wieder ohne Zeiss

Zusammenfassung HMD Global bringt als Teil seiner Nokia-Serie ein Rugged-Smartphone auf den Markt.

Bilder zeigen ein widerstandsfähiges Gehäuse mit zwei Kamerasensoren und Blitz.

Design ähnelt den letzten HMD-Nokia-Smartphones mit breitem Rand und Loch-Kamera.

5G, 6/128GB, 64MP-Hauptkamera, 16MP-Front, 4600mAh, 33W-Schnellladen.

Preisempfehlung: 499 US-Dollar.

Das Nokia "Sentry 5G" war vor schon im Herbst 2022 erstmals in einer Roadmap von HMD Global aufgetaucht, die damals wohl versehentlich in einer über YouTube veröffentlichten Präsentation des Herstellers zu sehen war. Darin waren auch einige erste Hardware-Details enthalten, wobei sich die Tabelle der Spezifikationen noch immer nicht ganz vervollständigen lässt.Die uns nun vorliegenden offiziellen Marketing-Bilder zu dem neuen Smartphone zeigen ein eindeutig mit Rugged-Features ausgestattetes Gerät, das somit über ein widerstandsfähiges Gehäuse verfügt. Auf der Rückseite sind zwei Kamerasensoren und der Blitz angeordnet, wobei dort auch die Buchstaben "XR" zu lesen sind. Weil das "Zeiss"-Branding nach dem Ende der Partnerschaft mit dem deutschen Kameraspezialisten wegfällt, platziert HMD Global an dieser Stelle nun also die Bezeichnung der Modellreihe.Von vorn betrachtet hat sich beim Nokia "XR30" 5G offenbar wenig getan, sodass das Gerät wieder mit einem relativ breiten Rand um das Display und einem zentralen Loch im Bildschirm für die Frontkamera aufwartet. Im Grunde wirkt das Smartphone also wie eine "Ruggedized"-Variante der letzten HMD-Smartphones der Marke Nokia, die allesamt mit einem wenig inspirierenden Design daherkamen.Laut der geleakten Roadmap wird das Nokia XR 5G mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher ausgerüstet sein. Bei den Kameras soll es sich um eine Kombination aus einer Hauptkamera mit 64 Megapixeln und einer Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln sowie einer 16-MP-Frontkamera handeln. Der Akku ist angeblich 4600mAh groß und wird mittels 33-Watt-Netzteil schnell geladen. Die offizielle Preisempfehlung des neuen Rugged-Smartphones der Marke Nokia soll bei 499 US-Dollar liegen.