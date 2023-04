Nokia XR21: Neues Rugged-Smartphone von HMD im Detail

HMD Global bringt mit dem Nokia XR21 5G in Kürze sein neues Rugged-Smartphone mit Android auf den Markt, das wir gestern bereits vorab zeigen konnten. Da uns jetzt die technischen Daten im Detail vorliegen, können wir auch den Namen bestätigen, der nicht wie angenommen XR30 lauten wird.

Zusammenfassung HMD Global bringt das Nokia XR21 5G - 5G, Android 12, IP68.

Qualcomm Snapdragon 695 5G Octacore-Chip, 6 GB RAM, 128 GB Speicher.

6,49 Zoll LCD-Display, 2400x1080 Pixel, 120 Hz, Gorilla Glass Victus.

Kameras: 64 MP Hauptsensor, 8 MP Zoom-Sensor, F/1.79-Blende, 1080p-Video.

4800mAh Akku, 33 Watt Ladung, USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1, NFC, WiFi 6.

Dual-SIM, eSIM, 3,5-mm-Klinkenanschluss, 235 Gramm schwer.

OS-Updates bis Mai 2026, Sicherheitsupdates bis Mai 2027.

HMD Global

Das Nokia XR21 5G tritt die Nachfolge des XR20 aus dem letzten Jahr an und bringt einige Detailverbesserungen mit sich. Das Gerät erhält zu allererst Mal ein Upgrade auf den etwas jüngeren Qualcomm Snapdragon 695 5G Octacore-Chip, der bis zu 2,2 Gigahertz maximale Taktrate bietet und hier mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert wird.Das Display ist ein LCD-Panel, das eine Diagonale von 6,49 Zoll aufweist und mit 2400x1080 Pixeln arbeitet. Die maximale Bildwiederholrate wird mit bis zu 120 Hertz angegeben. Zentral im Panel ist ein Loch für die Frontkamera angeordnet, welches einen Sensor mit 16 Megapixeln Auflösung und F/2.45-Blende beherbergt. Die Abdeckung auf dem Display besteht aus widerstandsfähigem Corning Gorilla Glass Victus.Bei den Kameras setzt HMD Global auf einen Hauptsensor von Omnivision mit 64 Megapixeln, der eine maximale Blendengröße von F/1.79 bietet und im 1/2"-Format gehalten ist. Hinzu kommt 8-Megapixel-Sensor mit Zoom-Optik, der eine bis zu achtfache digitale Vergrößerung zulässt. Einen optischen Bildstabilisator oder ähnliche Premium-Features sucht man hier vergebens. Maximal werden hier 1080p-Videos unterstützt.Der Akku des nach IP68 als wasser- und staubdicht zertifizierten Nokia XR21 5G ist 4800mAh groß und soll mit bis zu 33 Watt schnell geladen werden können. Der USB Type-C-Port des Geräts ist nur USB-2.0-kompatibel, allerdings ist dies in dieser Preisklasse auch nicht weiter überraschend. Bluetooth 5.1 und NFC gehören beim XR21 ebenfalls zur Ausstattung und es gibt Unterstützung für WiFi 6.Das Nokia XR21 5G unterstützt neben zwei NanoSIM-Slots auch eSIM und besitzt einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer. Das XR21 ist 235 Gramm schwer, was wohl vor allem auch an dem Rugged-Gehäuse liegen dürfte. Als Betriebssystem läuft hier Android 12 , für das HMD Global bis Mai 2026 Betriebssystem-Updates liefern will, während die Versorgung mit Sicherheitsupdates ein Jahr länger laufen wird.