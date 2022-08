Release-Leak zum Pixel 7: Neues Flaggschiff schon in zwei Monaten?

Vollkommen überraschend hatte Google seine Modelle Pixel 7 und Pixel 7 Pro zur Google I/O im Mai angeteasert . Genauere Daten blieben aber bis jetzt aus. Ein bekannter Leaker nennt nun Anfang Oktober als Release-Zeitraum und nennt sogar genaue Daten.

Erscheinungsdatum von Pixel 7 und Pixel Watch

Laut der Quelle von Frontpagetech wird das Google Pixel 7 Line-up am 7. Oktober vorgestellt. Im Vergleich zum Pixel 6, das am 19. Oktober letzten Jahres vorgestellt wurde, wäre die siebte Generation der Pixel-Smartphones also ein wenig früher dran. Als Verkaufsstart wird der 13. Oktober gehandelt, insgesamt sind die Informationen auch recht glaubwürdig. Denn die gleiche Publikation sagte im Vorjahr das genaue Release-Datum des Pixel 6 vorher.Der Leaker hat nicht erwähnt, ob Googles Pixel Watch auch zusammen mit dem Pixel 7-Duo erscheint. Es ist aber dennoch sehr wahrscheinlich, dass die Smartwatch ebenfalls beim Event präsentiert wird.Was die globale Verfügbarkeit angeht, erwarten wir, dass Google seine neuen Pixel-Smartphones zeitgleich mit dem US-Start auch nach Europa bringt.Bereits letzte Woche präsentierte Google die Pixel Buds Pro zusammen mit dem Pixel 6a. Die In-Ear-Kopfhörer verfügen über ANC und eine Akkulaufzeit von bis zu 31 Stunden. Nutzer können sich auch für einen Transparenzmodus entscheiden, der bei den meisten Premium-In-Ear-Kopfhörern zu finden ist, wie zum Beispiel bei den Samsung Galaxy Buds Pro . Die Pixel Buds Pro kosten 219 Euro und sind in vier Farbvarianten erhältlich.Plant Ihr ein Upgrade auf das Pixel 7 in diesem Jahr? Lass uns Eure Antworten im Kommentarbereich unten wissen!