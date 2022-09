Nvidia RTX 4090: Erste Bilder zeigen stylische Zotac-Grafikkarten

Die Vorstellung neuer Nvidia-Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie steht kurz bevor. Darauf deuten nun auch die ersten Bilder bereits produzierter RTX 4090-GPUs hin. Für das neue High-End-Modell scheint Zotac ein durchaus interessantes Custom-Design in Aussicht zu stellen.

Offene Fragen zur Stromversorgung und den Spezifikationen

Baidu

In den chinesischen Baidu-Foren (via VideoCardz ) kursieren die ersten Bilder einer möglichen "Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO", die nicht nur den potenziellen Vorstellungstermin am 20. September 2022 realistisch erscheinen lassen, sondern auch eine zeitnahe Verfügbarkeit.Neben der Originalverpackung (OVP) und dem leicht veränderten GeForce-Schriftzug dürfte vor allem Zotacs neu gestalteter Kühler im geschwungenen, fast schon aerodynamischen Design mit drei Lüftern und einer Gesamthöhe von drei bis vier PCIe-Slots für Gesprächsstoff sorgen.Unklar bleibt, wie die Nvidia GeForce RTX 4090 des Drittanbieters mit Strom versorgt wird. Theoretisch wäre genug Platz, um zwei der neuen 16-Pin-Anschlüsse (PCIe 5.0) unterzubringen. Gerüchten zufolge soll die TDP der neuen Grafikkarte bei 450 Watt liegen und somit theoretisch unter den 600 Watt (max. 662 Watt), die ein einzelner 12VHPWR-Stecker bewältigen kann. Die Buchse kam erstmals in der Founders Edition der RTX 3090 Ti zum Einsatz, deren Leistungsaufnahme Nvidia ebenfalls mit 450 Watt beziffert.Derzeit gehen Experten davon aus, dass die RTX 4090 mit einem AD102-Chip bestückt und über 16.384 CUDA-Kerne verfügen wird. Die Taktraten der "Ada Lovelace"-GPU sollen zwischen 2235 MHz (Basis) und 2520 MHz (Boost) liegen. Weiterhin werden 24 GB GDDR6X-Speicher bei einer Geschwindigkeit von mindestens 21 Gbps und einer Bandbreite von 1008 GB/s erwartet. Erst vor wenigen Tagen deutete Nvidia selbst eine Enthüllung anlässlich der GPU Technology Conference (GTC 2022) am 20. September um 17 Uhr deutscher Zeit an.