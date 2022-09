GeForce RTX 4000: Nvidia deutet Vorstellung am 20. September an

Anlässlich der GPU Technology Conference (GTC 2022) lädt Nvidia-CEO Jensen Huang am 20. September zu einem speziellen "GeForce Beyond"-Event ein. Allem Anschein nach nutzt der Chiphersteller die Hausmesse, um über seine neuen GeForce RTX 4000-Grafikkarten zu sprechen.

Lager sind voll: Trotz neuer GPUs bleibt die RTX 30-Serie erhalten

Stand die GTC in den letzten Jahren vor allem für Soft- und Hardware aus dem Workstation- und Server-Bereich sowie Automotive, AI und Metaverse, scheint Nvidia die Gunst der Stunde zu nutzen, um sich Ende September auch an Privatkunden zu richten. In der offiziellen Einladung zum Livestream ist die Rede von "neuesten Durchbrüchen in Gaming, Kreativität und Grafiktechnologie", womit die neuen Nvidia-Grafikkarten mit Ada Lovelace-Architektur Experten zufolge ins Rampenlicht rücken dürften.Trotz umfangreicher Leaks des Ampere-Nachfolgers hielt sich Nvidia mit Kommentaren zur neuen GeForce RTX 40-Serie zurück. Bereits seit mehreren Monaten überschlagen sich die Gerüchte rund um die möglichen High-End-GPUs RTX 4070, RTX 4080, RTX 4090 und deren geplanten Ti-Ableger. Darüber hinaus sinken nahezu täglich die Preise der aktuellen RTX 30-Grafikkarten, die sich nach dem Covid- und Mining-Boom mittlerweile in den Lagern des Chipherstellers stapeln und abverkauft werden müssen.Während AMD mit den neuen Ryzen 7000-Prozessoren Intel zuvorkam, scheint sich Nvidia hinsichtlich der neuen Grafikkarten zumindest den zeitlichen Vorteil gesichert zu haben. Zwar bestätigte auch AMD , seine neuen Radeon RX 7000-GPUs noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, eine offizielle Vorstellung steht allerdings noch aus.Nvidia überträgt das "GeForce Beyond"-Event am 20. September 2022 um 17 Uhr deutscher Zeit live auf Twitch und YouTube. Vorab könnt ihr mehr über die heiß diskutierten Gerüchte in unserem großen Nvidia-Special erfahren. Hier findet ihr im Anschluss an die Keynote zudem sämtliche offiziellen Informationen rund um die neuen GeForce RTX 4000-Grafikkarten.