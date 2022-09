Pentagon stoppt Auslieferung von Kampfjets - wegen chinesischer Teile

Der Tarnkappen-Kampfjet F-35 von Lockheed Martin ist eines der modernsten Flugzeuge dieser Tage. Doch dessen Auslieferung musste das US-amerikanische Verteidigungsministerium nun stoppen, und zwar wegen einer speziellen Legierung.

Magnet mit Folgen

Ein Tarnkappen-Flugzeug gehört zweifellos zu den komplexesten technischen Dingen, die dieser Tage gebaut werden. Als milliardenschwere Waffen sind sie natürlich ein hochsensibles Thema und das führt aktuell zu einigen Problemen beim US-Militär bzw. dem Hersteller, dem US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin.Denn wie CNN berichtet, hat das Pentagon temporär die Auslieferung des F-35 gestoppt. Grund dafür ist, dass man erfahren hat, dass in den Jets ein in China hergestelltes Teil verbaut wird. Konkret geht es hier um eine Legierung, die Teil eines Magneten ist, der im Stealth-Jet zum Einsatz kommt.Allerdings ist das Ganze eher eine politische bzw. rechtliche Sache, denn das Department of Defense betonte, dass hier kein Sicherheitsrisiko besteht: "Wir haben bestätigt, dass der Magnet keine Informationen überträgt oder die Integrität des Flugzeugs beeinträchtigt. Es bestehen keine Leistungs-, Qualitäts-, Sicherheits- oder Schutzrisiken in Verbindung mit diesem Problem, und der Flugbetrieb der in Betrieb befindlichen F-35-Flotte wird wie gewohnt fortgesetzt", sagte Pentagon-Sprecher Russ Goemaere.Bei der Sache geht es in erster Linie um einen Verstoß gegen US-amerikanische Bundesvorschriften für die Beschaffung von Verteidigungsgütern. Denn diese sehen vor, dass Komponenten ausschließlich bzw. nach Möglichkeit in den USA hergestellt werden dürfen.Lockheed Martin hat den Verstoß freiwillig gemeldet, und es wird derzeit untersucht, wie es dazu kommen konnte. Wie viele Flugzeuge mit der chinesischen Legierung ausgeliefert wurden, ist derzeit nicht bekannt, 2022 sollten 153 F-35s vom Band laufen, bisher wurden 88 ausgeliefert.Das Rüstungsunternehmen selbst teilte mit: "Wir arbeiten mit unseren Partnern und dem Verteidigungsministerium zusammen, um die Einhaltung der Verträge innerhalb der Lieferkette sicherzustellen. Der Magnet hat keinen Einblick oder Zugang zu sensiblen Programminformationen. Die F-35 ist weiterhin flugsicher und wir arbeiten mit dem Verteidigungsministerium zusammen, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben und die Auslieferungen wieder aufzunehmen."