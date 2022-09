Heutiger Artemis-Start: Leck entdeckt, Countdown läuft noch weiter

Die NASA hat vor wenigen Stunden die Betankung der Artemis-1-Mondrakete für den zweiten Startversuch begonnen. Der Countdown läuft nun bereits - noch sieht es so aus, dass die neue Mondmission endlich starten kann. Es gibt aber auch neue Probleme.

Problem mit einer Kraftstoffverbindung

Und das ist alles noch geplant

Im Kennedy Space Center in Florida laufen derzeit alle Vorbereitungen auf Hochtouren, aber leider wie schon beim ersten Startversuch vor ein paar Tagen nicht reibungslos.Heute sollen die Voraussetzungen für den entscheidenden Testflug zum Mond aber besser stehen. Der erste angesetzte Starttermin am 29. August wurde abgebrochen , da man ein Leck bei der Betankung entdeckte. Auch heute gab es wieder ein ähnliches Problem - aber an einer anderen Stelle.Als der Countdown noch bei über sechs Stunden stand, vermeldete das NASA-Team über YouTube, dass man ein Problem mit einer Kraftstoffverbindung in der Wasserstoffversorgungsleitung des Kernboosters des Space Launch Systems entdeckt hat.Das Team hat dabei etwa 30 Minuten verloren, um den Fehler zu beheben. Die Betankung mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff wird nun aber fortgesetzt, das heißt, der Countdown läuft weiter und man ist noch sehr zuversichtlich, dass die Rakete heute abheben wird. Die Wetterbedingungen sind zwar nicht ganz so ideal, wie man sich das erhofft hatte. Die NASA nannte eine Erfolgswahrscheinlichkeit zwischen 60 und 80 Prozent. Bisher sind aber alle Tests erfolgreich abgeschlossen wurden.Ihr könnt die laufenden Vorbereitungen zum Start live über YouTube verfolgen.Die Artemis 1 Mondrakete, das erste Space Launch System der NASA, soll am heutigen Samstag, 3. September, um 14:17 Uhr EDT (20:17 Uhr nach deutscher Zeit) vom Pad 39B im Kennedy Space Center ein unbemanntes Orion-Raumschiff zum Mond starten. Das Raumschiff wird den Mond umkreisen und soll am 11. Oktober zur Erde zurückkehren und im Pazifischen Ozean vor der Küste Kaliforniens landen. Am 14. Dezember 1972 waren zuletzt Menschen auf dem Mond.Wenn alles gut geht, will die NASA im Jahr 2024 mit der Artemis-2-Mission eine Besatzung zum Mond schicken, gefolgt von der Artemis-3-Mondlandung mit Besatzung im Jahr 2025.