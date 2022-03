NASA-"Wurm": Neue Mondrakete bestreitet Jungfernflug mit Kult-Logo

Fleischbällchen und Wurm: Das sind die internen Kosenamen für die beiden wichtigsten Logos, die die US-Weltraumagentur NASA seit ihrer Gründung vor 64 Jahren hatte und hat. Aktuell ist das blau-rote "Meatball"-Logo, doch der rote Wurm hat bis heute viele Anhänger.

Start für Mai geplant

Und diese Weltraumfans können sich nun umso mehr auf den bevorstehenden Start des Space Launch Systems (SLS) freuen. Denn wenn die neue Riesenrakete der National Aeronautics and Space Administration, also NASA, zu ihrem ersten Flug in den Weltraum und dem Mond aufbricht, dann wird auf der Seite des Boosters in großen Lettern das rote Wurm-Logo zu sehen sein.Die NASA schreibt auf ihrer Seite: "Die Lackierer fügten zwar Teile des ikonischen Logos hinzu, bevor die Segmente gestapelt wurden, mussten aber warten, bis die Booster vollständig zusammengebaut waren, um die Arbeit zu beenden." Das ist nun aber der Fall: "Die Kabelbahnen, die jedes der beiden Sets der fünf Segmente auskleiden, wurden installiert, so dass die Teams die letzten Lackierarbeiten abschließen können, bevor die Mondrakete am 17. März zum 'Wet Dress Rehearsal'-Test auf die Startrampe rollt."Langsam wird es also tatsächlich ernst für die neue Mondrakete und die Artemis genannte Mondmission. Denn bei dieser "nassen Generalprobe" wird die Rakete vollgetankt und wie für einen regulären Start (derzeit für Mai geplant) vorbereitet. Der Countdown wird auch "normal" durchgeführt, aber einige Sekunden zuvor planmäßig abgebrochen.Das ist ein Test für den "Ernstfall" eines Starts, man will natürlich sicherstellen, dass alles planmäßig läuft. Und das ist im Fall des SLS auch besonders wichtig, da es sich hier um eine komplette Neuentwicklung handelt. Die NASA dazu: "Die SLS-Booster sind die größten und leistungsstärksten Festtreibstoff-Booster, die jemals für den Flug gebaut wurden. Mit einer Höhe von 17 Stockwerken und der Verbrennung von etwa sechs Tonnen Treibstoff pro Sekunde erzeugt jeder Booster mehr Schub als 14 vierstrahlige Jumbo-Flugzeuge. Zusammen liefern die SLS-Zwillingstriebwerke mehr als 75 Prozent des gesamten SLS-Schubs beim Start."