Einmal Mond und zurück: NASA meldet Artemis-I-Mission startbereit

Endlich gibt es gute Nachrichten hinsichtlich der neuesten technischen Entwicklung bei der NASA : Die US-Raumfahrtbehörde vermeldete nach der gestrigen Flugbereitschaftsprüfung, dass die Artemis I-Mission bereit zum Start ist.

Dummies und Snoopy als Besatzung

Die Techniker hatten den 98 Meter hohen Launcher, der aus der Space Launch System (SLS)-Rakete und dem Orion-Raumschiff besteht, einer tiefgreifenden Abschlussprüfung unterzogen. Das Gesamtsystem steht bereits auf der Startrampe auf dem Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral, Florida. Von dem geschichtsträchtigen Ort starteten bisher alle bemannten Raumfahrt-Missionen der USA und das soll auch bei Artemis so bleiben.Wann es nun genau losgeht, ist noch nicht endgültig geklärt. Das erste kommende Startfenster ist für den kommenden Montag, den 29. August, zwischen 8:33 Uhr und 10:33 Uhr Ortszeit vorgesehen. Weitere Optionen gibt es am 2. und 5. September. Wann genau die Rakete abhebt, wird relativ kurzfristig festgelegt und hängt unter anderem von der jeweiligen Wetterlage ab.Während der letzten Tests wurden im Grunde alle Abläufe des Startvorgangs mit einer Ausnahme geprobt: Der Wasserstoff-Kickstart zur thermischen Konditionierung der Triebwerke wird erst im Zuge des echten Countdowns erprobt - sollte hierbei etwas nicht klappen, kann der gesamte Start abgebrochen werden.Artemis I ist ein unbemannter Test für die kommenden Missionen zum Mond. Das Raumschiff wird vom SLS von der Erde weggebracht und dann zum Mond fliegen. Dort soll Orion in eine Umlaufbahn einschwenken, wobei die elliptische Umlaufbahn ein gutes Stück über den Mondorbit hinausgeht. Wenn alles nach Plan verläuft, wassert die Landeinheit dann am 10. Oktober vor der kalifornischen Küste im Pazifik.Gänzlich leer wird das Orion-Raumschiff nicht sein - denn natürlich will man eine Nutzlast simulieren, wie sie bei der bemannten Mission auch vorhanden sein wird. Daher ist das Innere mit Astronauten-Dummies, Spielzeugen wie einer Snoopy-Figur und auch verschiedenen Gegenständen der Apollo-11-Mission, mit der die erste Mondlandung überhaupt vollzogen wurde, gefüllt.