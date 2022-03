Spektakulär: So rollt die Mega-Mond-Rakete für Artemis I zum Start

Es ist die Rakete, die das erste Mal seit Jahrzehnten den Reisebetrieb zum Mond wieder einläutet. Jetzt hat sich das Space Launch System, SLS, auf den Weg zur Startrampe gemacht. Die Mission Artemis I ebnet den Weg für alle zukünftige bemannte Vorhaben.

Eindrucksvoller Rollout der Mega-Rakete für die nächste Mond-Mission

Ein Wahnsinns-Anblick

Es ist ein spektakulärer Anblick, der sich seit dem gestrigen Abend im Kennedy Space Center in Florida bot - und es markiert Jahrzehnte nach der ersten Mondlandung eindrucksvoll den Beginn einer neuen Ära der bemannten Weltraumflüge. Wie die NASA heute mitteilt, hat sich die Space Launch System (SLS)-Rakete mit dem Orion-Raumschiff an der Spitze auf den Weg zur Startrampe 39B im Kennedy Space Center in Florida gemacht, wo es seit Kurzem auf den Start vorbereitet wird.Gestartet ist die neue Mega-Mond-Rakete im sogenannten Vehicle Assembly Building, wo sie in den letzten Wochen auf Herz und Nieren überprüft wurde. Am Donnerstag, um 17.47 Uhr Ortszeit, begann die fast 1600 Tonnen schwere Konstruktion auf dem sogenannten Crawler-Transporter ihre dramatisch langsame Reise zur rund 6,5 Kilometer entfernten Startrampe. Diese wurde nach genau 10 Stunden und 28 Minuten am Freitag um 4.15 Uhr Ortszeit erreicht.Die nächsten Schritte laut dem Verantwortlichen NASA-Mitarbeiter Tom Whitmeyer: "Jetzt, wo wir zum ersten Mal auf der Startrampe sind, werden wir die integrierten Systeme nutzen, um den Startcountdown zu üben und die Rakete mit den Treibstoffen zu beladen, die sie benötigt, um Orion in Vorbereitung auf den Start auf eine Mondreise zu schicken."Die Reise zur Startrampe wurde dabei von unzähligen Beobachtern und aus verschiedenen Perspektiven festgehalten. Eines der spektakulärsten Videos liefert dabei Boeing Space , dass in einer Zeitrafferaufnahme fast den vollständigen Rollout-Prozess zeigt. Wer sich einen ausführlicheren Einblick wünscht, wird unter anderem von den Weltraum-Enthusiasten von NASASpaceflight versorgt, die die leistungsstärkste Rakete, die je von der US-Weltraumbehörde gebaut wurde, in ihrer Zusammenfassung über 4 Stunden begleiten.