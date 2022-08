Artemis 1: Mondrakete soll heute abheben - und es sieht derzeit gut aus

Es hat lange gedauert, bald ist es aber soweit: Die NASA-Großrakete Space Launch System (SLS) wird erstmals abheben und zum Mond und zurück fliegen. Der Countdown hat bereits begonnen, der Start wird heute am frühen Nachmittag erfolgen - wenn alles glattläuft.

Nach Blitzeinschlag alles im Plan

NASA

Am 14. Dezember 1972 stand ein Mensch zuletzt auf dem Mond, an diesem Tag verließ die Apollo 17-Mission die Oberfläche des Erdtrabanten. Knapp 50 Jahre später macht die Menschheit wieder einen Schritt in diese Richtung: Heute um 14:33 Uhr unserer Zeit soll sich die Artemis 1 getaufte Mission auf den Weg Richtung Mond machen. Gelingt der Start, dann werden das Space Launch System mitsamt Orion-Kapsel damit ihren Jungfernflug unternehmen.Die Mission wird natürlich unbemannt sein und nach derzeitigem Stand 42 Tage dauern. In dieser Zeit wird sich Orion in den Mondorbit begeben und danach zur Erde zurückkehren. Die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten waren zwar nicht ohne Probleme, der am Wochenende begonnene Countdown läuft aber bislang ohne Schwierigkeiten. Sollte es zu kleineren Unterbrechungen des Countdowns kommen, ist das kein großes Problem, 14:33 Uhr ist lediglich der frühestmögliche Zeitpunkt, für den Start ist insgesamt ein zweistündiges Zeitfenster vorgesehen.Die Wetteraussichten sind aktuell gut. Am Wochenende kam es an der Startrampe 39B des Kennedy Space Center in Florida zu Blitzeinschlägen und die NASA musste die Betankung - mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff - vorsichtshalber kurzzeitig unterbrechen. Folgen für den Zeitplan hatte das allerdings keine. Das Blitzrisiko ist mittlerweile wieder gesunken, sodass dieser Vorgang heute Morgen unserer Zeit fortgesetzt wurde.Die Verantwortlichen rechnen aktuell nicht mit Problemen, die Chancen stehen also gut, dass die knapp 100 Meter hohe und beim Start rund 2500 Tonnen schwere Rakete tatsächlich abheben kann. Die NASA überträgt das Spektakel natürlich live, u. a. auf YouTube und der eigenen Webseite. Der Livestream startet um 12.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.