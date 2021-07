Privatsphäre: DuckDuckGo startet Mail-Forwarder & Trashmailer

Der Suchmaschinenbetrieber DuckDuckGo, der sich mittlerweile für manche Nutzer als brauchbare Alternative zu Google etabliert hat, führt einen neuen E-Mail-Forwarder ein. Wer sich eine @duck.com-Adresse zulegt, bekommt die dort eintreffenden Mails nach einer Tracking-Prüfung weitergeleitet.

Wegwerf-Mails für Newsletter & Co

DuckDuckGo

DuckDuckGo führt einen neuen Service zum Schutz der Privatsphäre im E-Mail-Verkehr ein. Der Forwarding-Dienst bietet eine E-Mail-Adresse unter der Domain @duck.com und leitet alle dort eingehenden Nachrichten an die "echte" Adresse des Nutzers weiter. Vorher werden die eingehenden Mails aber geprüft und gegebenenfalls von Tracking-Maßnahmen der Versender befreit.Der Anbieter verspricht, dass dabei sämtliche Tracking-Versuche beseitigt werden, so dass der Empfänger sich sicher sein kann, dass die eintreffenden Mails keine Gefährdung seiner Privatsphäre mehr darstellen. Zusätzlich führt DuckDuckGo auch noch eine Art "Trashmailer" ein, bei dem man sich schnell und einfach Wegwerf-Mail-Adressen erstellen kann.Im Grunde will DuckDuckGo die individualisierten normalen Weiterleitungs-Mails für die private Nutzung verwendet sehen, während die automatisch generierten Wegwerf-Adressen für den Bezug von Newslettern, Angebots-Mails oder ähnliches genutzt werden, wo unter Umständen Tracking-Versuche stattfinden könnten.Die Wegwerf-Mails kann man entweder über eine spezielle Website oder aber über den mobilen Browser bzw. die Browser-Erweiterungen von DuckDuckGo erstellen und nutzen. Die Notwendigkeit des Angebots von DuckDuckGo scheint angesichts der enormen Häufigkeit von Tracking-Maßnahmen in diversen E-Mails durchaus gegeben. Das Unternehmen will sein Ziel eines umfassenden Schutzes der Privatsphäre wenn möglich in allen Kommunikationswegen umgesetzt wissen.Apple bietet ebenfalls Wegwerf- bzw. Einmal-Mail-Adressen für seine Kunden an. Mit iOS 14 hatte man mit Hide My Email eine Funktion eingeführt, bei der solche Adressen für die Interaktion mit diversen Diensten und Händlern genutzt werden können.