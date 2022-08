Dogde Konzept: E-Muscle-Car mit Schaltung und absurdem "Auspuff"

Röhrende Motoren, zackig die Gänge einlegen: Verbrenner-Liebhabern fehlt bei E-Autos oft etwas. Dodge will hier mit seinem neuen Charger Daytona SRT Concept punkten, das um jeden Preis das E-Auto cool machen soll. Das Ergebnis ist ein kurioses E-Muscle-Car.

Dieses E-Auto hat einen Verstärker für ganz lautes Brummbrumm

Ein Auspuff zum "knochenerschüttern"

Ausblick auf die Zukunft

Dodge steht für den amerikanischen Traum vom leistungsstarken Verbrenner-Auto - Muscle Cars. Doch wie verbindet man den Anspruch an röhrende Zylinder und einen lautstarken Auspuff mit den Veränderungen, die elektrische Antriebe mit sich bringen? Die Antwort soll jetzt das "Dodge Charger Daytona SRT Concept" liefern. Zwei Features sollen dabei die Muskeln spielen lassen: Eine eigenwillige Schaltung und ein kurioser Auspuff.In den allermeisten EVs sind keine Schaltvorgänge mehr zu spüren, Dodge will diese seinen Kunden aber ganz bewusst als "Fahrspaß"-Funktion erhalten. Im Charger-Konzept kommt ein "Mehrganggetriebe mit elektromechanischer Schaltung" zum Einsatz, das für die aus Verbrennern bekannten ausgeprägte Schaltpunkte sorgen soll. Dodge nennt das Prinzip "eRupt-Schaltung".Noch deutlich kurioser wird es dann auf der Rückseite des E-Muscle-Cars. Dodge selbst spricht in seinem Marketingmaterial vom Fratzonic Chambered Exhaust, also in etwa "Fratzonic Kammer-Auspuff" und bemüht sich sehr darum, einen Vergleich zum Klang von bekannten V8-Verbrennern wie der SRT Hellcat zu ziehen. Der "einzigartige Leistungssound" wird dabei durch einen Verstärker und eine "Abstimmkammer im Heck" des Fahrzeugs gelenkt.Stolz verkündet man, dass der künstliche Auspuff so 126 Dezibel erreichen kann. Man schafft es also mit dieser "Innovation" über die Schmerzschwelle des menschlichen Gehörs, bei der rasch bleibende Hörschäden entstehen können. Dodge nennt das "die nächste Generation der taktilen, knochenerschütternden Muscle-Attitüde". Wir haben euch oben im Video die Stelle der Präsentation verlinkt, wo der Sound zu hören ist.Es ist sehr interessant zu sehen, mit welchen Funktionen Dodge versucht, seinen Werten vom röhrenden Verbrenner-Boliden auch in der Welt der Elektroautos treu zu bleiben. Das Charger-Konzept zeigt, was man hier wohl in den nächsten Jahren erwarten kann. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob die Muscle-Car-Community die hier gezeigten Alternativen zu den geliebten Verbrenner-Features annimmt.