Total Conversion macht aus Doom ein verstörendes Horrorspiel

Doom ist und bleibt auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung ein großes Thema in der Gaming-Welt bzw. der dazugehörigen Szene. Dazu zählen immer wieder neu veröffentlichte Maps, aber auch sogenannte Total Conversions - also im Wesentlichen komplett neue Spiele.

Divine Frequency

Id Software

Total Conversions sind an sich Modifikationen eines ursprünglichen Spiels, zu den bekanntesten zählen Spiele wie Counter-Strike (Half-Life), DayZ (ArmA 2) und Dota 2 (WarCraft 3). Zu Skyrim gibt es gleich mehrere Projekte, die das Rollenspiel mehr oder weniger komplett neu interpretieren - aber eben stets auf dem Grundgerüst eines Ausgangsspiels.Zu den meistgemoddeten Spielen aller Zeiten gehört Doom, das ergibt sich alleine aus dem Alter des Kult-Shooters von id Software. Es gibt entsprechend auch eine ganze Reihe an Total Conversions, die Doom-Engine wurde etwa verwendet, um ein Alien-Spiel zu bauen, der Welt von Castlevania einen Besuch abzustatten und auch diverse eigene Storys zu erzählen, darunter der Zweite Weltkriegs-Shooter Blade Of Agony sowie das Horrorspiel Total Chaos.Nun gibt es eine neue Total Conversion für Doom und "Divine Frequency" bezeichnet PCGamesN als "eine der vielversprechendsten Doom-Umsetzungen, die wir seit Jahren gesehen haben, mit wirklich beunruhigendem Horror, einer fesselnden Erzählung, großartigem Sound und visuellem Design und einer Reihe neuer Mechanismen".Konkret erinnert Divine Frequency an zwei Spiele: System Shock und Bloodborne. Ersteres spiegelt sich in magischen Fähigkeiten wider, die von den Psi-Kräften von System Shock 2 inspiriert sind, bei Bloodborne ist es die Lovecraft-artige Atmosphäre. Weitere "Verwandte" sind Silent Hill und das ursprüngliche Deus Ex, das betrifft vor allem diverse Aktionen und Sequenzen, in denen man vor bestimmte Auswahlmöglichkeiten gestellt wird.Die (kostenlose) Modifikation, für die sich GenghisKhan1109 in Zusammenarbeit mit den Hellforge Studios verantwortlich zeichnet, ist aktuell als gut einstündige Demo auf Mod DB verfügbar. Wann die finale Fassung erscheint, ist derzeit nicht klar, allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern.