Alone in the Dark-Reboot: Prolog jetzt spielbar, Release im Oktober

Seit der überraschenden Ankündigung des Alone in the Dark-Reboots im letzten Jahr, gab es nur wenig Neues. Jetzt ist das vielversprechende Projekt mit dem 25. Oktober als Veröffentlichungsdatum zurück und - für die Ungeduldigen unter uns - mit einem spielbaren Prolog.

Rückkehr zu den düsteren Wurzeln des Originals von 1992

Spielbare Prolog-Episode ab sofort verfügbar

Zusammenfassung Reboot von Alone in the Dark erscheint am 25.10.2023.

Spielbarer Prolog ab sofort für PC, PS5 und Xbox verfügbar.

Das Original war Wegbereiter für das Survival-Horror-Genre.

Edward Carnby und Emily Hartwood ermitteln im Derceto-Anwesen.

David Harbour und Jodie Comer geben den Protagonisten Stimme.

Der Prolog vermittelt einen Eindruck der Atmosphäre der Vollversion.

Deluxe-Version enthält Kostüm-Paket, Artbook u.v.m.

Als Plattformen werden Xbox Series X/S, PS5 und PC unterstützt.

THQ

Das ursprüngliche Alone in the Dark (AITD) erschien 1992 und bot eine abenteuerliche Reise ins Unbekannte. Es gilt weithin als der Urvater des Survival-Horror-Genres und war Wegbereiter für die Spukhaus-Formel mit fester Kamera, die später auch Resident Evil und Silent Hill beeinflussen sollte.Die von THQ Nordic neu gestaltete Version von Alone in the Dark - die vom schwedischen Entwicklerstudio Pieces Interactive entwickelt wird - basiert auf der Grundidee des Originals von 1992. Der Privatdetektiv Edward Carnby soll Emily Hartwood helfen, den Selbstmord ihres Onkels im düsteren Derceto-Anwesen zu untersuchen.Der Reboot von AITD versucht dabei, die Mischung aus Erkundung, Kampf, Rätseln und Geschichte des Originals durch eine modernere Brille zu betrachten.Wie THQ bereits verraten hat, wird das Spiel auch Abschnitte enthalten, die außerhalb des Anwesens spielen und Carnby und Hartwood zu vergessenen Friedhöfen, Sumpfgebieten und mehr führen.Nun wurde bestätigt, dass die spielbaren Protagonisten von David Harbour (Stranger Things) bzw. Jodie Comer (Killing Eve) dargestellt werden. Je nachdem, für welchen Charakter man sich entschieden hat, erhält man eine andere Perspektive auf die Geschichte, mit alternativen Ereignissen und NPC-Reaktionen. Ein netter Grund, das Spiel zweimal durchzuspielen.Es gibt so einiges an THQs Neuauflage, von der auffälligen Südstaaten-Gotik-Ästhetik bis hin zum Dark Jazz-Soundtrack, das Horrorfan begeistern dürfte.Neugierige können ab heute über eine spielbare Prolog-Episode auf Steam PlayStation 5 und Xbox erste vorsichtige Schritte in das neue Alone in the Dark machen. In der nun verfügbaren Prolog-Episode wird der Spieler in die Rolle des jungen Mädchens Grace schlüpfen, die das Herrenhaus von Derceto erkundet, um auf Geheiß ihres Onkels einen Brief an Emily Hartwood zu schreiben.Das Entwicklerstudio Pieces Interactive erklärt, dass der Prolog den Spielern einen Eindruck von der allgemeinen Atmosphäre vermitteln soll, die in der vollständigen Version von Alone in the Dark angestrebt wird. Es wird aber darauf hingewiesen, dass Kämpfe aufgrund des Alters der Protagonistin nicht enthalten sind.Und wen der Prolog in seinen Bann gezogen hat, der darf sich auf den Vorbesteller-Bonus-DLC freuen: Das Deceto 1992 Kostüm-Paket ermöglicht es den Spielern, die Version von Carnby und Hartwood aus dem Reboot durch die ursprünglichen Modelle der Spielfiguren aus dem Jahre 1992 zu ersetzen. Mit all ihrer Retro-Optik.Alone in the Dark wird in zwei Versionen erhältlich sein, wenn es am 25. Oktober für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheint. Es wird sowohl eine Standard-Edition als auch eine Deluxe-Version geben, die neben dem erwähnten Kostüm-Paket ein Artbook, ein Vintage-Horror-Filter-Paket sowie einen Kommentar-Modus mit Reboot-Regisseur Mikael Hedberg und insbesondere Frederick Raynal, dem Schöpfer des Originalspiels, enthält.