"Call of Doom": Gameplay des eingestellten Doom 4 ist aufgetaucht

Es gibt keinen anderen Shooter, der so einen Ruf hat wie Doom , schließlich hat das Spiel das Genre de facto erfunden. Doch nicht immer lief es rund. So wie vor knapp zehn Jahren: Denn 2013 wurde Doom 4 gecancelt, nun kann man sehen, wie das Spiel ausgesehen hätte.

Ungeschnittenes Doom 4-Material

Bethesda

Doom 3 erschien 2004, zwölf Jahre später wurde der Shooter als Reboot unter dem Namen Doom quasi neu veröffentlicht. Dazwischen gab es aber einen vierten Teil, der viele Jahre lang entwickelt wurde. Aufgrund diverser Gemeinsamkeiten mit der Call of Duty-Reihe wurde Doom 4 von vielen als "Call of Doom" bezeichnet, allerdings war das nicht gerade positiv gemeint.Nach den ersten (hinter geschlossenen Türen gezeigten) Previews kam immer mehr Sand ins Getriebe, letztlich wurde Doom 4 komplett aufgegeben. Später wurde die Entwicklung eines (Reboot-)Nachfolgers von Grund auf neu gestartet. Wie Doom 4 ausgesehen hat, war bisher aber nur einigen wenigen bekannt - jedenfalls, wenn man von einem 2015 durchgesickerten, gut halbminütigen Video absieht. Das zeigte aber in erster Linie bzw. ausschließlich gerenderte Zwischensequenzen des Spiels und kein Gameplay-Material.Doch bereits vor einer Weile hat das Noclip genannte Projekt, das sich Videospiel-Dokumentationen verschrieben hat, von id Software Original-Gameplay-Aufnahmen bekommen und diese auch auszugsweise veröffentlicht. Genaugenommen hat man es vor einigen Jahren in einer Doku gezeigt, nun zeigt Noclip aber das vollständige Material. Dieses ist nicht editiert oder auf sonstige Weise bearbeitet worden.Außerdem zeigt Noclip Material aus frühen Versionen von "Doom 2016", also dem Reboot. Dieses beweist, dass einige Bestandteile von Doom 4 doch übernommen worden sind. Fans der Reihe finden in dem Video außerdem ein "Animatic" der Eröffnungssequenz, das ist eine Art zusammengeschnittenes Storyboard, sowie weitere Tech-Demos, die spezielle Aspekte von Doom 2016 zeigen.