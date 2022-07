Shooter Doom läuft schon überall, jetzt aber auch noch in Doom 2

Der legendäre id Software-Shooter Doom ist längst zu einem Volkssport kreativer Programmierer geworden, denn viele versuchen, das Spiel auf möglichst kuriosen Plattformen zum Laufen zu bringen. Nun hat es einer geschafft, eine Version von Doom in Doom 2 umzusetzen.

Doom trifft Doom

Id Software

Rund um Doom hat sich vor einer Weile eine ganz besondere Disziplin entwickelt, nämlich den Kult-Shooter auf jeder nur denkbaren Hardware zum Laufen zu bringen. Dabei sind die Lösungen teils kreativ und teils kurios. Zuletzt konnte ein Hacker das Spiel auf dem Controller-Chip einer Ikea-Lampe in Betrieb nehmen, auch auf einem Drucker-Display, einem Geldautomaten und innerhalb von Minecraft konnte man bereits Doom spielen oder zumindest sehen.Nun hat ein Coder namens kgsws ein besonderes Kunststück geschafft, nämlich Doom innerhalb von Doom, genauer gesagt dem zweiten Teil, zum Laufen zu bringen (via Engadget ). Der YouTuber und Mitglied der Doomworld-Community zeigt in einem Video, wie er das geschafft hat.Das ist für Nicht-Hacker vermutlich etwas langweilig, im Wesentlichen hat kgsws dafür aber einen Exploit verwendet, den es aber nur in der originalen DOS-Version von Doom 2 gibt. Entsprechend kann man auch nur diese dafür einsetzen, mit modernen Portierungen wie GZDoom funktioniert das Ganze nicht.Für Doom selbst, also den ersten Teil, verwendete er hingegen eine moderne Version, genauer gesagt Chocolate Doom, das den ursprünglichen Quellcode verwendet. Doom läuft in Doom 2 als animierte Textur und wird auf ein virtuelles Display projiziert.Ausgehend davon hat kgsws ein ganzes "Erlebnis" drumherum gebaut, genauer gesagt ein Kino inklusive Eingangsbereich, in dem man erfährt, wie das Ganze entstanden ist. Doom in Doom 2 ist nicht nur Theorie: Auf GitHub sind die erforderlichen Dateien zu finden, laut kgsws kann man hierfür die Steam-Version von Doom 2 verwenden.