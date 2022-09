Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im Oktober 2022

Der Streaming-Dienst Disney+ kündigt seine neuen Filme und Serien für den Oktober 2022 an. Neben diversen Halloween-Streifen gehören vor allem Spider-Man: Far from Home, The Bear: King of the Kitchen und die Geschichten der Jedi zu den Highlights unter den Neustarts.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Oktober 2022

Baymax Robowabohu in Serie - Staffel 3 ab 5. Oktober

Unknown Waters with Jeremy Wade ab 5. Oktober

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze - Staffel 3 ab 12. Oktober

Big Shot - Staffel 2 ab 12. Oktober

Pepper Ann - Staffel 1-3 ab 19. Oktober

Akte Hai - Dem Raubtier auf der Spur ab 19. Oktober

Mija ab 21. Oktober

Star Wars: Geschichten der Jedi - Staffel 1 ab 26. Oktober

The Spectacular Spider-Man - Staffel 1 ab 26. Oktober

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 2 ab 26. Oktober

Das Geheimnis der Mumie ab 28. Oktober

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Oktober 2022

The Walking Dead - Staffel 11 Finale ab 3. Oktober

The Bear: King of the Kitchen ab 5. Oktober

Lommbock ab 7. Oktober

Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice ab 7. Oktober

Grimcutty ab 10. Oktober

American Horror Stories - Staffel 2 ab 12. Oktober

Let the World See - Staffel 1 ab 12. Oktober

Rosalinde ab 14. Oktober

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising ab 14. Oktober

Spider-Man: Far from Home ab 14. Oktober

Damages - Im Netz der Macht - Staffel 1-5 ab 19. Oktober

The Good Doctor - Staffel 1-3 ab 26. Oktober

Big Business - Außer Spesen nichts gewesen ab 28. Oktober

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs, auch zum Download

Große Auswahl im Star-Kanal inklusive

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Nur 89,90 Euro für ein Jahr oder 8,99 Euro pro Monat

Jetzt anmelden und streamen!

Disney

Passend zu Halloween stellt der Micky Maus-Konzern eine Liste an gruseligen Blockbustern zusammen. Freunde von Buffy, Edward mit den Scherenhänden, The Hills Have Eyes und der Rocky Horror Picture Show kommen somit auf ihre Kosten. Neu aufgenommen werden passend dazu die finalen Folgen der elften Staffel von The Walking Dead, die zweite Staffel von American Horror Stories und Grimcutty, ein Horrorfilm über ein gefährliches Internet-Meme.Zu den weiteren Disney+-Highlights im Oktober gehören außerdem die US-Comedyserie The Bear: King of the Kitchen mit Shameless-Star Jeremy Allen White und die komödiantische Neuauflage von Romeo und Julia unter dem Titel Rosalinde. Darüber hinaus können sich Abonnenten des Streaming-Anbieters auf Spider-Man: Far from Home und die Premiere der animierten Star-Wars-Serie Geschichten der Jedi freuen. Abschließend gibt es neue Folgen von Baymax und Big Shot.