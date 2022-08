Neuer Thor: Hammer-mäßige Streaming-Premiere am Disney+ Day

Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) befindet sich mittlerweile im Finale und wird im Herbst mit Black Panther: Wakanda Forever enden. Einer der bisherigen Highlights, Thor: Love and Thunder, wird schon bald auf Disney+ zu sehen sein, nun steht der konkrete Termin fest.

MCU-Hit aus dem Sommer

Einmal im Jahr veranstaltet der Medienkonzern seinen Disney+ Day, das ist eine Art interner (natürlich künstlich erschaffener) Feiertag, an dem man seine Streaming-Dienste bewirbt. Auf dem Disney+ Day, der dieses Jahr am 8. September stattfinden wird, gibt es nicht nur diverse Neuankündigungen und auch Trailer, sondern auch Neustarts auf Disney+.Bereits im Vorjahr hat man den Disney+ Day mit einem Marvel-Film gefeiert und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dem Streaming-Dienst hinzugefügt und auch dieses Mal feiert ein MCU-Abenteuer seine Streaming-Premiere. Dieses Mal ist es sogar der bessere Streifen, denn an diesem Tag wird Thor: Love and Thunder verfügbar sein.Zum Film mit Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman und Christian Bale wird es auch ein Making-of geben, zudem wird Disney einen Blick hinter die Kulissen der letzten Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi werfen. Mittlerweile ebenfalls ein Fixpunkt am Disney+ Day ist ein neuer Kurzfilm mit den Simpsons (Titel: "Willkommen im Club"), im Mittelpunkt steht dieses Mal Lisa, die laut Pressemitteilung überrascht wird, dass es "Spaß machen könnte, böse zu sein".Bereits zuvor hat der Streaming-Dienst angekündigt, dass am Disney+ Day die Neufassung des Klassikers Pinocchio mit Tom Hanks und Joseph Gordon-Levitt zu sehen sein wird, dazu kommt der Start der Animations-Serie Cars on the Road.Das Datum ist übrigens nicht ganz zufällig gewählt, denn am nächsten Tag beginnt die Disney-Hausmesse D23. Dort gibt der Medienkonzern in der Regel Neues zu seinen Themenparks bekannt, mittlerweile bekommen Fans aber auch Informationen und Trailer zu Star Wars und Marvel zu sehen.