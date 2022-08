Disney+ für 12 Monate gratis: Telekom beschenkt Mobilfunk-Kunden

Telekom-Kunden mit einem privaten Mobilfunkvertrag erhalten Disney+ jetzt für einen Zeitraum von 12 Monaten gratis. Das Geschenk im Wert von 89,90 Euro kann bis zum 30. September abgeholt werden. Prepaid-, Festnetz- und Geschäftskunden sind von der Aktion ausgeschlossen.

So erhaltet ihr das Disney+-Geschenk für 12 Monate

Die Geschenk-Webseite der Telekom besuchen Mobilfunknummer eingeben und via SMS-TAN bestätigen Disney+ by Telekom 12M Option kostenlos buchen Disney+ Konto über SMS-Registrierungslink aktivieren und streamen

Telekom / Disney

Die neue "Disney+ by Telekom 12M geschenkt"-Option bietet der Netzbetreiber für Vertragskunden an, die bisher noch kein Disney+-Abonnement als Zusatzdienst über die Telekom beziehen oder dieses im Zeitraum vom 8. August bis 30. September 2022 beenden können. Die klassische Disney+-Mitgliedschaft beim Streaming-Dienst selbst kann problemlos pausiert und gegen das kostenlose Jahrespaket der Telekom ausgetauscht werden. Telekom-Kunden, die gerade erst die Zusatzoption für 12 Monate zu 5 Euro monatlich gebucht haben, schauen aufgrund der Mindestvertragslaufzeit allerdings in die Röhre.Ob der eigene Telekom-Tarif für das kostenlose Jahrespaket infrage kommt, erfahren Kunden auf der passenden Webseite nach Eingabe ihrer Handynummer und einer SMS-TAN. In den FAQs zur Disney+-Aktion ist die Rede von "Privatkunden mit Mobilfunk-Tarifen (ab der 3. Generation)." Prepaid- und Festnetzkunden sind ebenso wie Business-Tarife ausgeschlossen. Zudem gibt die Telekom an, dass das Disney+-Abo nach dem Gratis-Zeitraum von 12 Monaten beendet wird und sich nicht etwa automatisch verlängert.Die Vorteile von Disney+ dürften hinlänglich bekannt sein. Als Konkurrent zu Netflix und Amazon Prime Video konzentriert sich der Micky Maus-Konzern vorrangig auf seine Franchises aus den Universen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Vor allem Serien wie Loki, Hawkeye, WandaVision, Obi-Wan Kenobi und The Falcon and the Winter Soldier sorgten für den Aufstieg des Streaming-Dienstes. Ohne das Gratis-Abo der Telekom würde Disney+ mit 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 pro Jahr zu Buche schlagen.