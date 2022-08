Netflix, Disney+ & Amazon: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Insgesamt 25 Neustarts kündigen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ für diese Woche an. Filme und Serien wie Not Okay, Day Shift, Locke & Key und A League of Their Own gehören zu den Highlights. Unser Überblick zeigt euch alle Termine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 32

Codewort: Kaiser ab 8. August

Team Zenko Go: Staffel 2 ab 8. August

Locke & Key: Staffel 3 ab 10. August

Indian Matchmaking: Staffel 2 ab 10. August

Gönül - Herzenslied ab 10. August

Instant Dream Home ab 10. August

Iron Chef Brazil ab 10. August

School Tales The Series ab 10. August

In Luft aufgelöst: Der letzte große Banküberfall ab 10. August

DOTA: Dragon's Blood: Buch 3 ab 11. August

Stay on Board: The Leo Baker Story ab 11. August

Noch nie in meinem Leben …: Staffel 3 ab 12. August

A Model Family ab 12. August

Day Shift ab 12. August

13: Das Musical ab 12. August

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 32

Synchronic ab 8. August

The Tax Collector ab 8. August

Passion Simple ab 9. August

A League Of Their Own - Staffel 1 ab 12. August

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 32

Ich bin Groot: Groot nimmt ein Bad ab 10. August

Ich bin Groot: Groots erste Schritte ab 10. August

Ich bin Groot: Das Dance-Battle ab 10. August

Ich bin Groot: Das Meisterwerk ab 10. August

Ich bin Groot: Der kleine Freund ab 10. August

Not Okay ab 12. August

