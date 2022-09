Linux 6.0 kommt doch pünktlich: Release am kommenden Sonntag

Die nächste große Version des freien Betriebssystems Linux wird in der kommenden Woche veröffentlicht. In der letzten Woche hatte Linus Torvalds, der Leiter des Kernel-Teams, noch erklärt, dass der Termin platzen könnte.

Spannende Neuerungen

Vor einigen Tagen erklärte Torvalds in einer seiner regelmäßigen "State of the Kernel"-Meldungen, dass viele wichtige Entwickler des Kernel-Teams sich auf der Maintainers' Summit 2022 in Dublin getroffen haben und daher die Arbeit liegengeblieben ist. Aufgrund dessen bestünde die Möglichkeit, dass der geplante Release-Termin für Linux 6.0 etwas nach hinten geschoben werden müsse."Ich erwarte, dass RC7 (Release Candidate 7) umfangreicher als üblich sein wird, da sich die Pull Requests um eine Woche nach hinten verschoben haben, und im schlimmsten Fall könnte das bedeuten, dass wir ein zusätzliches RC8 brauchen", schrieb Torvalds. Allerdings gab er sich auch optimistisch, dass es trotzdem gelingen könnte, den ursprünglichen Zeitplan einzuhalten.Und dies hat sich als begründet herausgestellt. Denn es zeigte sich, dass der Aufwand im Vergleich zu anderen Release Candidates auf diesem Stand der Entwicklung dann doch nicht so viel größer war. "Es ist definitiv kein Ausreißer", teilte der Linux-Chef nun mit. "Das ist gut und lässt mich daran glauben, dass die endgültige Version pünktlich zum nächsten Wochenende erscheinen wird, es sei denn, etwas Unerwartetes passiert."Linux-Fans können sich also darauf einstellen, in Kürze die finale Version des neuen Kernels ausprobieren zu können. Diese bringt verschiedene spannende Neuerungen mit - dazu gehört die Unterstützung des RISC-V-Befehlssatzes und des Gaudi-Accelerators von Intel. Ein verbesserter Server Message Block 3 soll außerdem die I/O-Leistung in vernetzten Speichern deutlich steigern. Geplant ist der Release für den kommenden Sonntag, den 2. Oktober.