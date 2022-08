Großes Update: Google Android 13 soll im September erscheinen

Google Android 13 wird aller Voraussicht nach im September erscheinen. Der grobe Termin geht aus offiziellen Release-Notizen des Unternehmens hervor. Bereits jetzt arbeiten Smartphone-Hersteller mit der finalen Beta am Feinschliff des großen Updates und der angepassten Oberflächen.

Frühstart bei Xiaomi, Google später?

Im Zuge der Sicherheitspatches für August veröffentlicht Google die neuen "Android 13 Security Release Notes" (via 9to5Google ), die zum Release einen Patch-Stand vom 1. September 2022 voraussagen. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass ein finaler Rollout des Betriebssystems im Verlauf des Septembers angedacht ist. Hält Google an seinen Verteilungsplänen aus dem Vorjahr fest, könnte Anfang September der Release für das Android Open Source Project (AOSP) und wenige Wochen später der für Pixel-Smartphones erfolgen.Bereits im Vorfeld deutete sich an, dass Google in diesem Jahr einen deutlich früheren Launch seiner neuen Android-Software anstrebt. Für Android 13 wurden lediglich zwei Developer Previews ausgeliefert und die Betaphase begann bereits einen Monat vor der hauseigenen Entwicklerkonferenz Google I/O 2022 . Mit der vierten Beta verteilte das Unternehmen zudem schon im Juli eines der letzten Stabilitätsupdates, auf dessen Basis Smartphone-Hersteller und App-Entwickler ihre eigene Software anpassen können.Gestärkt werden die Gerüchte rund um einen früheren Android 13-Release im September unter anderem vom chinesischen Hersteller Xiaomi. Anstatt auf das zum Ende des Jahres geplante Update seiner Smartphone-Benutzeroberfläche MIUI 14 zu warten, wird bereits das aktuelle MIUI 13 in der Version 13.1 auf Android 13 basieren. Am Heimatmarkt wird derzeit eine passende Beta ausgerollt.Für einen Android 13-Launch im Oktober sprechen hingegen die Gerüchte rund um das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro, deren Vorstellung jüngsten Leaks zufolge am 6. Oktober 2022 stattfinden könnte. Die Auslieferung der Smartphone wird hingegen erst am 13. Oktober erwartet.