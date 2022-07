Android verbessert Datenschutz mit Unterstützung für DNS-over-HTTP/3

Google startet die Unterstützung für das DNS-over-HTTP/3-Protokoll (DoH3) auf Android 11 und neuer. Später soll auch Android 10 folgen. Damit wird der Datenschutz bei DNS-Abfragen erhöht, gleichzeitig bietet man eine verbesserte Leistung.

Leistungssteigerung von bis zu 44 Prozent erreicht

Das meldet das Online-Magazin Android Central . Android unterstützte bislang DNS-over-TLS (DoT) ab Version 9. Der Nachteil dabei ist insbesondere bei mobilen Verbindungen, dass DNS-Anfragen verlangsamt werden.DoT benötigt beim Wechsel des Netzes eine vollständige Neuaushandlung der neuen Verbindung und das ist ein Zeitfaktor. HTTP/3 ist die dritte Version des Hypertext-Transfer-Protokolls, das auf QUIC basiert, einem Multiplex-Transportprotokoll. Das neue Protokoll behebt das Problem des sogenannten "Head-of-Line-Blocking", das die Internet-Datentransaktionen verlangsamt, wenn ein Paket verloren geht oder umgeordnet wird, was häufig vorkommt, wenn man mobil unterwegs ist.Im Gegensatz zu DoT kann QUIC eine unterbrochene Verbindung in einer einzigen DNS-Abfragezeit gewährleisten. Mit dem neuen Standard werden also Leistungsprobleme beseitigt und so laut Google eine Leistungssteigerung von 24 Prozent bei mittleren Abfragezeiten erreicht. In einigen Fällen hat Google Leistungssteigerungen von bis zu 44 Prozent festgestellt.DNS-over-HTTPS wird bereits von vielen DNS-Anbietern unterstützt - mehr werden jetzt sicher nach der Entscheidung von Google hinzukommen. Im Rahmen der Einführung dieser Funktion werden Android-Geräte jedoch Cloudflare-DNS und Google Public-DNS verwenden, die DNS-over-QUIC bereits unterstützen. Für die Zukunft plant Google, die Unterstützung für andere DoH3-Anbieter durch die Verwendung von Discovery of Designated Resolvers (DDR) hinzuzufügen, die automatisch den besten Anbieter für spezifische Konfigurationen auswählt. Nutzer müssen nichts weiter machen, die Unterstützung ist laut Google nun automatisch aktiv.