Android 13: Termine für erste Samsung-Beta und Release bekannt

Google hat die neueste Version seines mobilen Betriebssystems offiziell Mitte Mai präsentiert, bereits zuvor gab es aber Preview(s) dazu. Die Kalifornier sind damit so früh dran wie selten oder sogar nie und auch Samsung gibt Gas bei seinen Vorabversionen.

Erste Samsung-Beta in der dritten Juli-Woche

Der Suchmaschinenriese aus dem kalifornischen Mountain View hat die erste Beta-Version von Android 13 bereits im Februar dieses Jahres gestartet, mittlerweile ist die dritte und auch letzte derartige Vorabversion verfügbar. Der Frühstart bedeutet übrigens auch, dass die neue Ausgabe des Betriebssystems auch den Google-Partnern früher zur Verfügung steht.Das ist sicherlich auch der Grund, warum Samsung ungewohnt früh eine Betaversion seiner Version von Android 13 freigeben wird. Vorbei sind die Zeiten, als Samsung-Nutzer viele Monate warten mussten, bis sie auch nur erfuhren, wann ein neues Android für ihr Gerät auch nur zu erwarten ist. SamMobile hat jedenfalls in Erfahrung bringen können, dass die Beta der One UI 5.0 am oder um den 18. Juli starten wird. Als erstes werden das Samsung Galaxy S22 bzw. dessen Varianten (also S22+ und S22 Ultra) zum Zuge kommen, später sollen aber auch noch andere Geräte der Koreaner mit der Vorabfassung versorgt werden - konkret werden hier das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 erwähnt.Mehr als das: Laut SamMobile steht auch schon ein Veröffentlichungszeitraum fest, das Android 13- bzw. One UI 5.0-Update soll im Oktober veröffentlicht werden - jedenfalls dann, wenn alles in der Testphase nach Plan läuft.Sollte Samsung den Oktober-Termin halten können, kann man sicherlich davon sprechen, dass die Koreaner in Sachen Updates immer schneller werden. Denn Android 11 wurde im Dezember 2020 veröffentlicht, Android 12 kam im November 2021 heraus. Mit Android 13 könnte dieses Zeitfenster erneut einen Monat nach vorne wandern.