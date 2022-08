Android 13 ist da: Google verteilt das große Update an erste Geräte

Google startet ab sofort mit der Verteilung des finalen Android 13 und beginnt wie üblich mit dem Update für Pixel-Smartphones. Bis Jahresende sollen Geräte von Samsung, Xiaomi, OnePlus & Co. beliefert werden. Zum Start rückt der Konzern 13 Funktionen ins Rampenlicht.

Android 13: Google spricht über die wichtigsten Neuerungen



Nachrichten vom Smartphone aufs Chromebook übertragen Nachrichten vom Smartphone aufs Chromebook übertragen



Das Multitasking auf deinem Tablet mit Google Android 13 Das Multitasking auf deinem Tablet mit Google Android 13

Alle Infos, News und Videos im Überblick

Besitzer des Pixel 4, Pixel 5, Pixel 6 und deren A-, XL- und Pro-Modelle können über die Einstellungen ihres Smartphones jetzt das Softwareupdate auf Google Android 13 anstoßen. Die Aktualisierung wird wie üblich in Wellen verteilt, die vor allem in Abhängigkeit vom Netzbetreiber ausgelöst werden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass im Verlauf der Woche nahezu alle Pixel-Nutzer auf die neue Android-Version hingewiesen werden und die Installation durchführen können.Aufgrund zusätzlicher Anpassungen an der Benutzeroberfläche müssen sich Besitzer anderer Smartphone-Marken in Geduld üben. Dass Android 13 "später in diesem Jahr" auf Geräten von Samsung, Asus, HMD (Nokia phones), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo und Xiaomi erscheint, bestätigt Google jedoch bereits jetzt.Während wir in den vergangenen Wochen und Monaten über viele der neuen Android 13-Funktionen berichtet haben, fasst Google die Highlights in 13 Punkten zusammen.Android 13 kommt mit einem weiterentwickelten Look und Stil, der auf Material You aufbaut. Du kannst Apps, die nicht von Google stammen, so anpassen, dass sie mit dem Hintergrundbild und den Farben deines Telefons übereinstimmen, so dass dein Startbildschirm stimmiger wird und deinem Stil entspricht.Für die vielen Android-Nutzer/innen, die mehr als eine Sprache sprechen, haben wir eine wichtige Funktion hinzugefügt. Du kannst einzelnen Apps bestimmte Sprachen zuweisen, damit du das System deines Telefons in einer Sprache und jede deiner Apps in einer anderen Sprache nutzen kannst.Android 13 bietet einen aktualisierten Mediaplayer, der sein Aussehen an die Musik oder den Podcast anpasst, den du gerade hörst. Wenn du z.B. Musik hörst, zeigt der Media Player das Albumcover an und hat eine Wiedergabeliste, die tanzt, wenn du dich durch einen Song hörst. Das funktioniert sogar bei Medien, die über Chrome abgespielt werden.Das Wohlbefinden ist ein wichtiges Thema für Android - und ausreichend Schlaf ist der Schlüssel dazu! Mit Android 13 kannst du den Schlafenszeitmodus noch weiter anpassen, indem du das Hintergrundbild dimmst und ein dunkles Thema wählst. Diese Bildschirmoptionen helfen deinen Augen, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, wenn du ins Bett gehst - und wieder einzuschlafen, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und dein Telefon überprüft hast.Vorbei sind die Zeiten, in denen du deine gesamte Medienbibliothek für deine Apps freigeben musstest. In Android 13 kannst du nur die Fotos und Videos auswählen, auf die sie zugreifen sollen.Verhindere unerwünschten Zugriff auf deine Zwischenablage. Wenn du sensible Daten wie deine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Anmeldedaten auf dein Gerät kopierst, löscht Android nach einer gewissen Zeit automatisch den Verlauf deiner Zwischenablage.Android 13 hilft dir, deine Benachrichtigungen unter Kontrolle zu halten und stellt sicher, dass du nur die erhältst, die du auch wirklich willst. Die Apps, die du herunterlädst, brauchen jetzt deine ausdrückliche Erlaubnis, um Benachrichtigungen zu senden.Mit Spatial Audio fühlst du dich wie mitten im Geschehen. Bei unterstützten Kopfhörern, die Head Tracking unterstützen, passt Spatial Audio die Klangquelle an die Drehung deines Kopfes an und sorgt so für ein noch intensiveres Hörerlebnis auf deinem Android Smartphone oder Tablet.Wenn du an deinem Laptop arbeitest, willst du deinen Arbeitsablauf nicht unterbrechen, um auf einen Chat von deinem Handy aus zu antworten. Bald kannst du deine Messaging-Apps direkt auf dein Chromebook streamen, damit du Nachrichten von deinem Laptop aus senden und empfangen kannst.Android 13 führt Bluetooth Low Energy (LE) Audio ein, einen neuen Bluetooth-Audiostandard, der eine geringere Latenzzeit bietet. Dadurch kannst du Töne hören, die besser mit der Quelle synchronisiert sind, was die Verzögerung verringert. Mit Bluetooth Low Energy (LE) Audio kannst du außerdem eine bessere Audioqualität genießen und Musik an mehrere Geräte gleichzeitig übertragen.Bald kannst du Inhalte - wie eine URL, ein Bild, einen Text oder ein Video - von deinem Android-Telefon kopieren und auf deinem Tablet einfügen. Oder du startest auf deinem Tablet und fügst sie auf deinem Telefon ein.Multitasking auf deinem Tablet ist mit Android 13 noch einfacher. Mit der neu überarbeiteten Taskleiste auf Tablets siehst du alle deine Apps auf einen Blick und kannst jede App in deiner Bibliothek ganz einfach per Drag-and-Drop in den Splitscreen-Modus ziehen.Android-Tablets registrieren deine Handfläche und deinen Stylus-Stift als separate Berührungen. Egal, ob du auf deinem Tablet schreibst oder zeichnest, du wirst weniger versehentliche Spuren hinterlassen, die entstehen, wenn du deine Hand einfach auf dem Bildschirm ablegst.