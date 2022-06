Alle Jahre wieder: Ab sofort ist das Android 13 Easter-Egg aktiviert

Easter Eggs mit Bezug auf die Versionsnummer haben in Android lange Tradition. Nach ersten kleinen Hinweisen hat Google mit der aktuellen Beta-Version von Android 13 jetzt auch wieder ein vollständiges, verstecktes Spaß-Feature integriert. Es dreht sich vor allem um Emojis.

Das neue Android 13 Easter Egg ist jetzt aktiviert für Beta-Tester

Vierzehn Themen

Obst

Katzengesichter

Normale Gesichter

Ausdrucksstarke (Augen-)Gesichter

Schmelzendes Gesicht

Herzen/Liebe

Weltraum

Mond

Wasserleben

Affen

Tierkreiszeichen

Uhren

Blumen

Schildkrötenkönig

9to5Mac

Die Entwicklung von einem der meistgenutzten Betriebssysteme der Welt ist natürlich eine ernste Sache, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Bei Android wird aktuell die Version 13 getestet, jüngst wurde die Android 13 Beta 3.3 ausgeliefert - die soll schwere Bugs und damit den Frust der Beta-Tester aus den letzten Wochen aus der Welt schaffen. Und dann können Nutzer endlich auch wieder mit dem neuesten Android Easter Egg interagieren.Dabei hatte Google mit der Veröffentlichung der Beta-Version 3.2 Mitte Juni schon zum Rätselraten angeregt. Damals war mit einer Drei auf einem Kreis mit 13 Ecken sozusagen die Hälfte des neuen Plattform-Logos veröffentlicht und das Easter Egg angekündigt worden. Beta 3.3 bringt mit der Ergänzung einer Eins das vollständige Android 13-Logo zusammen. Darüber hinaus wurde laut 9to5mac der interaktive Teil des kleinen Spaß-Features aktiviert, indem die Uhrzeiger auf 13 Uhr bewegt werden.Einmal aktiviert kann man beobachten, wie sich die dynamischen Farbblasen um das Logo verändern, wenn das Display berührt wird. Die Kreise verwandeln sich in Emojis, die in verschiedenen Formen und Größen wild angeordnet werden. Durch jedes weitere lange Drücken wird dann ein neues Emoji-Thema aktiviert, Google stellt davon insgesamt vierzehn bereit. Im Anschluss alle Easter-Egg-Varianten im Überblick, wie immer zu aktivieren über das wiederholte Klicken der Versionsnummer in den Einstellungen.