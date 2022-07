Letzte Beta-Version: Google Android 13 steht kurz vor dem Release

Google startet ab sofort mit der Verteilung der vierten und letzten Android 13 Beta . Der offizielle Release des neuen Betriebssystems ist damit nur noch wenige Wochen entfernt - zumindest für Pixel-Geräte. Nun liegt es an den Entwicklern, ihren Apps einen Feinschliff zu verpassen.

Android 13: Neue Funktionen und bekannte Update-Strategie

Anstatt sich dem so genannten "Techtober" (Technik-Oktober) anzuschließen, scheint Google in diesem Jahr deutlich schneller zu sein. Wird im September bereits neue Pixel-Hardware erwartet, steht die dazu passende Software bereits im August in den Startlöchern. Somit kann das Unternehmen seinen Android 13-Zeitplan einhalten, der mit der nun vorgestellten "Beta 4"-Version in eine wichtige Phase geht. Laut Google handelt es sich um den offiziellen Release Candidate (RC) für Pixel-Geräte und den Android-Emulator.Bis zur finalen Veröffentlichung von Android 13 folgt seitens Google nur noch ein letzter Feinschliff, den der Konzern auch von App-Entwicklern einfordert. Nicht nur sollen diese an der Grundfunktionalität ihrer Software arbeiten, sondern auch an einer möglichen Tablet-Optimierungen. Seit der Einführung von Android 12L legt Google großen Wert auf eine gute Darstellung und erweiterte Funktionen für große Bildschirme. Diese hat das Unternehmen lange vernachlässigt und Apple somit zu einer iPadOS-Dominanz verholfen.Mit dem Update auf Android 13 wird Google das im letzten Jahr eingeführte "Material You"-Design weiter ausweiten und Nutzern mehr Freiraum zur Personalisierung einräumen. Eben­so soll die Wallet-App erweitert, eine Sprachauswahl für jede einzelne App angeboten und die allgemeine Sprachsteuerung per Google Assistant verbessert werden. Wie üblich stehen mit Android 13 aber auch die Themen Datenschutz und Privatsphäre weiterhin im Mittelpunkt.Google wird das Android 13-Update im Verlauf des Augusts zuerst für seine eigenen Pixel-Smartphones anbieten. Die im September erwarteten Modelle Pixel 7 und Pixel 7 Pro dürften dann ab Werk mit dem neuen Betriebssystem ausgestattet sein.Kurz darauf sollten auch Hersteller wie Samsung, Xiaomi, Sony, Oppo und OnePlus die Optimierung ihrer eigenen Benutzeroberflächen beendet haben und aktuelle Geräte sowie die Flaggschiffe der letzten Jahre mit Android 13 versorgen.