Roboterhunde sollen auf Müllhalde nach Bitcoin-Millionen-Schatz suchen

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere treue WinFuture-Leser noch an die irre Geschichte eines Briten , der im Jahr 2017 verzweifelt nach einer Festplatte suchte, auf der der Zugang zu 7500 Bitcoin gespeichert war. Jetzt tut sich wieder etwas bei der Jagd nach den Millionen.

Der "Verlust" schmerzt immer mehr

Risiko-Kapitalgeber stehen bereit

Denn der Brite James Howells aus Newport hat auch nach Jahren die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er seinen Millionenschatz wiederfinden wird. Er vermutet - tatsächlich ist er sich in diesem Punkt noch nicht einmal sicher - dass er eine Festplatte mit einem 7500 Bitcoin-Wallet im Jahr 2013 in den Hausmüll geworfen hat.In neueren Berichten ist übrigens sogar von 8000 Bitcoin die Rede. Egal, wie viele es nun waren - sie sind derzeit unzugänglich. James Howells hatte Anfang der 2010er-Jahre seinen alten Rechner ausgemustert, zerlegt und teilweise bei Ebay verkauft, die Festplatte aber zunächst noch aufgehoben. Irgendwann wanderte sie dann aber aus Versehen in den Müll und liegt jetzt aller Wahrscheinlichkeit seit rund neun Jahren begraben zwischen allerlei Haushaltsmüll, Essen- und Verpackungsresten.Was ihm 2013 noch nicht in den Sinn kam, ist die große Entwicklung, die Bitcoin über die Jahre durchmachte. Zudem bemerkte er seine Fehler, die Platte entsorgt zu haben, erst spät. Sein 7500 Bitcoin schweres Wallet ist mittlerweile rund 155 Millionen Euro wert - das heizt seinen Willen, die Platte zu finden, immer wieder neu an.Jetzt hat Howells in einem Interview mit Business Insider verraten, dass er für seine "Schatzsuche" auf dem Müll Risiko-Kapitalgeber gefunden hat. Da heißt es, dass es einen Businessplan gibt, mit dem der unglückliche Bitcoin-Besitzer den Stadtrat von Newport endlich dazu bringen will, bei der Ausgrabung der Mülldeponie zu helfen. Sein Plan sieht vor, dass man sich innerhalb von drei Jahren durch rund 110.000 Tonnen Müll wühlen könnte. Einen Teil der Finanzierung hat sich Howells durch die Risiko-Kapitalgeber Hanspeter Jaberg und Karl Wendeborn gesichert.Falls die Genehmigung der örtlichen Behörden ausgesprochen wird, kann es losgehen. Zum Einsatz sollen dabei nach Möglichkeit Roboterhunde kommen, um die Suche zu vereinfachen.