Microsoft wird Office-Makros nun doch wieder blockieren - ab dem 27.7.

Das ging ja mal schnell: Microsoft hat bekannt gegeben, dass man nun doch wieder Makros in Office-Dokumenten einschränken wird. Über die Blockade der VBA-Makros hatten wir berichtet, doch dann gab es eine Kehrtwende - und jetzt einen neu angekündigter Blockade-Start.

Skript-Sperre gestoppt

Sicherheitswarnung mit Link zum Microsoft-Support

Dass VBA-Makros (VBA steht für Visual Basic Application) seit Jahren ein großes Sicherheitsrisiko darstellen, weil sie immer wieder als Einfallstor für Malware missbraucht werden, ist hinlänglich bekannt.Daher war es eigentlich keine große Überraschung, dass Microsoft Anfang 2022 bekannt gegeben hat, dass man aus Sicherheitsgründen die VBA-Makros in Office-Anwendungen einschränken wird, damit die Skripte nicht automatisch starten. Vielleicht war es nur überraschend, dass der Konzern nicht schon früher diesen Schritt vollzogen hat.Doch kaum wurden die Änderungen umgesetzt, gab es Probleme. Wie es sich zeigte, war die Umsetzung der Blockade für viele Anwender schlichtweg ein Graus, da Microsoft den Button für die Freigabe der Makros für legitime Zwecke so "versteckt" hatte, dass es viel Kritik gab.Auf viel negative Kritik für die Einschränkungen gab es für das Microsoft-Team nur eine Lösung: Die Einschränkung wurde erst einmal ausgesetzt und alles war wieder wie zuvor . Dass das kein Dauerzustand bleiben wird, war allerdings nicht so klar kommuniziert worden. Jetzt heißt es, da man einige zusätzliche Änderungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen hat, wird die Skript-Sperre wieder eingeführt (via Neowin ). Microsoft ist also wieder bereit, Office-Internet-Makros standardmäßig zu blockieren.Dazu wurde die Dokumentation für die VBA-Blockade mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung aktualisiert. Mit den neuen Regeln werden Nutzer die Sicherheitswarnung immer sehen, wenn sie versuchen, eine Office-Datei mit einem Makro aus dem Internet zu öffnen. Die Meldung enthält eine Schaltfläche "Weitere Informationen", die mit einer Support-Seite verknüpft ist, auf der die Risiken im Zusammenhang mit dem Öffnen von Dateien mit VBA-Makros beschrieben werden. Außerdem enthält der Artikel Informationen über die Aktivierung von Makros für den Fall, dass der Benutzer der Datei vertraut.Microsoft plant jetzt, ab dem 27. Juli 2022 die VBA-Makros in Office Access, Excel, PowerPoint, Visio und Word im sogenannten Current Channel wieder zu blockieren (Office-Version 2206 und neuer).