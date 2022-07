Perfekt fürs Home-Office: Die Canon Maxify-Drucker mit Megatank

Ob Kopieren, Scannen oder Faxen, ein Drucker gehört mittlerweile in jeden Haushalt, das Büro und natürlich auch ins Home-Office. Am besten direkt ein Alleskönner, so genannte Multifunktionsgeräte. Die Canon Maxify-Produkte mit Megatank sind dabei unsere erste Wahl.

Canon Maxify GX-Serie: Die besten Office-Drucker mit Megatank

Nachfüllbare Tintentanks, sparsames Drucken und viele Funktionen

Jetzt die neue Maxify-Familie entdecken!

Canon

Noch träumen wir von einer papierlosen Zukunft, doch ist der Briefkasten stets mit Rechnungen gefüllt, Ämter hätten Belege gerne schnellstmöglich per Fax und auch die DHL-Versandaufkleber müssen irgendwie aufs Paket kommen. Aber wenn wir schon drucken, dann doch am besten sparsam, ohne ständigen Patronenwechsel und so umweltfreundlich wie möglich. Und genau hier kommen die Canon Maxify-Drucker ins Spiel, die unter anderem bei Media Markt verkauft werden.Im Vergleich zu den meistverkauften Laser- und Tintenstrahldruckern verspricht Canon für seine Maxify-Familie eine Betriebskostenersparnis von bis zu 85 Prozent. Anstelle von klassischen Patronen oder Tonern setzen die Drucker auf große Megatanks, die mit passenden Tintenflaschen befüllt werden können. So geht nicht nur kein Tropfen verloren, man spart sich auch unnötiges Plastik. In Kombination mit dem integrierten "Sparsam-Modus" können die Maxify-Drucker mit einem Tintenflaschen-Satz jeweils eine Reichweite von bis zu 21.000 Seiten in Farbe oder bis zu 9.000 Seiten in Schwarz-Weiß erreichen.Mit dem Maxify GX7050 hat Canon das optimale Flaggschiff im Angebot. Der Drucker klinkt sich im WLAN-Netzwerk ein und kann als Multifunktionsgerät zusätzlich Kopieren, Scannen, Faxen und optional auch Druckaufträge aus der Cloud annehmen. Er ist innerhalb von sieben Sekunden einsatzbereit und druckt bei Bedarf bis zu 24 Seiten pro Minute. Zwei Kassetten und ein rückseitiger Papiereinzug sorgen für einen Vorrat von bis zu 600 Seiten Normalpapier und sowohl der Drucker als auch der Flachbettscanner verfügen über eine automatische Duplex-Funktion für doppelseitige Scans und Ausdrucke.Weiterhin sind die Canon Maxify-Produkte für das Drucken vom Smartphone optimiert. Dabei werden sowohl Apple AirPrint als auch sämtliche Wi-Fi Direct-Standards unterstützt. Sogar Sprachassistenten wie Amazon Alexa und der Google Assistant können für Automatisierungen verwendet werden. Und im Gegensatz zu vielen Konkurrenten verfügen die Spitzenmodelle der Maxify-Serie nicht nur über einen modernen Touchscreen, sondern zusätzlich auch über simple Menüs und klassische Tasten - wenn es mal schnell gehen muss.