Microsoft wird Office-Makros - überraschend - doch nicht blockieren

Anfang des Jahres hat Microsoft bekannt gegeben, dass man die Ausführung von Makros in Office-Dokumenten einschränken wird, solche Skripte sollten künftig nicht mehr automatisch gestartet werden. Nun macht das Redmondern Unternehmen einen eher überraschenden Rückzieher.

Negative Rückmeldungen von Kunden

Idee gut, Umsetzung schlecht

Bei der Ankündigung dieses Schrittes Anfang Februar war das Echo der Experten positiv, fast alle begrüßten diese Änderung von Microsoft. Grund dafür ist, dass solche VBA-Makros (VBA steht für Visual Basic Application) immer wieder zu Sicherheitsproblemen geführt haben. Doch wie Bleeping Computer berichtet, gab es von Microsoft nun eine überraschende und auch etwas merkwürdige Rolle rückwärts.Denn der Konzern hat angekündigt, dass man aufgrund von Rückmeldungen das Makro-Aus bis auf Weiteres wieder pausiert. Admins wurden jedenfalls im Microsoft 365 Message Center folgendermaßen informiert: "Aufgrund von Rückmeldungen nehmen wir diese Änderung im Current Channel wieder zurück. Wir freuen uns über das Feedback, das wir bisher erhalten haben, und arbeiten an der Verbesserung dieser Erfahrung."Dieses Jetzt-doch-nicht-Aus ist vor allem deshalb seltsam, weil VBA-Makros eine überaus populäre Methode waren und sind, eine ganze Reihe an Malware-Angriffen durchzuführen, darunter sind auch "prominente" Schadsoftware-Namen wie Emotet, TrickBot, Qbot und Dridex.Ein standardmäßiges Blockieren dieser Makros hätte die Verbreitung dieser Malware mit ziemlich einfachen Mitteln unterdrückt und gestoppt. Nutzer wären über ein verhindertes Ausführen eines Makros über eine Einblendung auch in Kenntnis gesetzt worden.Microsoft hat den Schritt zwar nicht näher erläutert, es ist aber denkbar bzw. wahrscheinlich, dass die Umsetzung dieser Makro-Blockade suboptimal war. Denn es war schwer bis unmöglich, den Unblock-Button zu finden, um Makros (für legitime Zwecke) zu aktivieren.