Office im Weltall: EVE Online tut sich mit Microsoft Excel zusammen

EVE Online ist für seine Komplexität bekannt, geht es doch unter anderem darum, den Überblick über die vom Spieler aufgebaute Raumflotte zu behalten. Nicht wenige Nutzer behelfen sich dabei sogar mit Excel-Spreadsheets. Jetzt kommt es zu einer interessanten Kooperation.

Mehr Infos noch in diesem Jahr

Microsoft

Wie das Entwicklerstudio CCP in dieser Woche bekanntgab, wird man rund um EVE Online in Zukunft mit Microsoft zusammenarbeiten. Das Excel-Team tut sich mit den Spieleentwicklern zusammen und will mithelfen, eine spezielle JavaScript-API zu bauen. Auf diesem Weg soll es dann künftig möglich sein, Daten aus EVE direkt in Office zu übertragen, um sie dort weiter zu verarbeiten.Wie genau das Ganze funktionieren soll, ließen die Entwickler bisher noch offen. Allerdings will man im weiteren Jahresverlauf genauere Angaben zu den Plänen veröffentlichen. Letztlich soll es den EVE-Spielern deutlich leichter gemacht werden, ihre Aktivitäten in dem Spiel zu berechnen und dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.In dem MMO-Game ist der alltägliche Betrieb für viele Nutzer höchst kompliziert geworden, so dass die Excel-API eine gute Möglichkeit darstellen soll, für eine gewisse Erleichterung zu sorgen. Letztlich bedient man mit dem Vorhaben auch eines der bekanntesten Memes rund um das Spiel: EVE Online wird gern mal als "Spreadsheets in Space" also "Tabellenkalkulation im All" bezeichnet.CCP zeigte während eines Online-Events sogar schon einen Prototypen des Tools in Aktion. Es ist nicht das erste Mal, die Entwickler die Verwendung einer Tabellenkalkulation in Verbindung mit ihrem MMO-Spiel befördern. So verfügt EVE Online über einen speziellen Modus, bei dem man die in 3D-Grafik ausgetragenen Weltraumschlachten "ausblendet" und nur noch mit einer Art Spreadsheet hantiert.