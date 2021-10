Schutzmaßnahme: Microsoft deaktiviert Excel 4.0-Makros standardmäßig

Um Nutzer besser vor Angriffen über Office-Dokumente zu schützen, wird Microsoft in Kürze damit beginnen, Excel 4.0 XLM-Makros zu deaktivieren. Dieses ist eine alte Funktion und gilt als Einfallstor für Malware aller Art.

Excel Trust Center für weitere Einstellungen nutzen

Start über die Vorschau-Versionen

Microsoft wird daher schon in Kürze die XLM-Makros in Excel 4.0 standardmäßig deaktivieren. Damit soll die Sicherheit verbessert werden, da diese Art von Makros sehr häufig über Phishing-Angriffe von Bedrohungsakteuren verwendet werden, um unerkannt Malware auf PCs einzuschleusen. Laut Microsoft sollten besser VBA-Makros verwendet werden, die das Antimalware Scan Interface unterstützen und damit abgesichert sind. Das berichtet das Online-Magazin Bleeping Computer Die Umstellung wird in Kürze starten. Sie deaktiviert diese Makros standardmäßig in Microsoft 365-Tenants. Microsoft kündigte dazu an:"Wir führen eine Änderung der Excel Trust Center-Makroeinstellungen ein, um den Benutzern standardmäßig eine sicherere Erfahrung zu bieten. Dieses neue Standardverhalten wird Excel 4.0-Makros deaktivieren", heißt es in einem Hinweis im Microsoft 365 Message Center. Microsoft weist zudem darauf hin, dass Benutzer, die XLM-Makros nach dem Rollout wieder aktivieren möchten, das im Excel Trust Center tun können.Das Unternehmen setzt sich seit Jahren für sicherere VBA-Makros ein. Windows-Administratoren können bereits XLM-Makros über das Excel Trust Center deaktivieren, doch wird Microsoft zumindest die Excel 4.0-Makros gleich standardmäßig deaktivieren.In den Office Preview-Builds werden XLM-Makros noch im Oktober standardmäßig deaktiviert. Im November soll die Änderung dann auch auf die stabilen Kanäle ausgeweitet werden. Für Unternehmen im MEC-Kanal (Monthly Enterprise Channel) soll die Einführung dann Mitte Dezember beginnen und zeitnah abgeschlossen werden. Wenn Administratoren oder Einzelpersonen die Einstellungen für XLM-Makros bereits manuell konfiguriert haben, wird Microsoft diese Einstellungen nicht ändern.