So bisher noch nie zu sehen: Mars-Helikopter überfliegt Absturzstelle

Der Mars-Helikopter Ingenuity hat seinen 26. Flug absolviert - an sich schon ein technischer Meilenstein. Doch auch die Aufnahmen der letzten Mission sind einzigartig: Sie zeigen die Überreste der Sonde, mit der Helikopter und Rover zum Mars gebracht worden waren, aus nächster Nähe.

Lande-Equipment erstmals nach getaner Arbeit aus der Nähe zu sehen

Echter Nutzen für neue Missionen

NASA

Am 18. Februar 2021 hatte der Mars-Rover Perseverance und sein Helikopter-Begleiter Ingenuity die lange Reise durch den Weltraum geschafft und zum wilden und heißen Ritt durch die Marsatmosphäre angesetzt. Wichtigste Bauteile in diesem Moment: eine kegelförmige Außenhülle, die die empfindliche Technik vor der Reibungshitze der Atmosphären bewahrt und ein Fallschirm, der ab einer gewissen Tiefe die überlebenswichtige Bremswirkung entfaltet. Wie üblich wurden beide Teile nach getaner Arbeit abgeworfen und wären damit normalerweise für immer in den Weiten des Mars verschollen. Nicht so aber dieses Mal.Wie Phys berichtet, ist es dem Mars-Helikopter Ingenuity zu verdanken, dass man nun erstmals die Bilder der Außenhülle und des Fallschirms auf der Marsoberfläche bestaunen kann - die durch den harten Aufschlag und die seit der Landung vergangenen Zeit eine durchaus dramatische Wirkung entfalten. "Die NASA hat den Ingenuity-Flugbetrieb genau für solche Pionierflüge erweitert", so Teddy Tzanetos, Leiter des Ingenuity-Teams am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien. "Jedes Mal, wenn wir in der Luft sind, betritt Ingenuity Neuland und bietet eine Perspektive, die keine vorherige Planetenmission erreichen konnte."Zur Auswertung: Dier Bilder zeigen eine aufrecht stehenden Außenhülle und ein klar erkennbares Trümmerfeld, das aus dem Aufschlag mit rund 126 km/h resultiert war. Wie die Wissenschaftler feststellen können, scheint die Schutzschicht der Außenhülle beim Eintritt in die Marsatmosphäre intakt geblieben zu sein. Ebenfalls zu sehen: Fast alle der Abhängeseile, die die Außenhülle mit dem Fallschirm verbinden, sind sichtbar und ebenfalls intakt. Die NASA wird sich für die millimetergenaue Analyse aber "noch ein paar Wochen" Zeit lassen.Schon jetzt scheint aber klar, dass die Bilder Einfluss auf zukünftige Missionen, wie die geplante Rückführung von Proben vom Mars zur Erde, haben werden: "Wenn sie entweder bestätigen, dass unsere (Lande)-Systeme so funktionieren, wie wir glauben, dass sie funktionieren, oder wenn sie auch nur einen Datensatz mit technischen Informationen liefern, die wir für die Planung der Probenrückführung auf den Mars verwenden können, dann bedeutet das für uns sehr viel", so Ian Clark vom JPL, ehemaliger Perseverance-Systemingenieur und jetzt Leiter der Aufstiegsphase der Mars-Sample-Return-Mission.