Fan-Projekt: Original-Anleitung für jedes Super Nintendo-Spiel online

Ein Fanprojekt hatte sich ein großes Ziel gesteckt: Anleitungen für jedes Spiel archivieren und online bringen, die für Super Nintendo im englischsprachigen Raum veröffentlicht wurden. Jetzt ist die Jagd abgeschlossen. Vorher mussten aber echte Raritäten ausgegraben werden.

Alle englischsprachigen SNES-Manuals in einem freien Online-Archiv versammelt

Noch lange nicht am Ende

Die letzten Spiele für das Super Nintendo Entertainment System wurden im Jahr 1998 veröffentlicht - in den USA durfte ein Port von Frogger die Konsolen-Generation abrunden, in Europa war Timon & Pumbaa's Jungle Games der letzte Release der SNES-Ära. Mehr als zwei Jahrzehnte später hat sich im Jahr 2020 ein Fanprojekt daran gemacht, ein Archiv für die Anleitungen aller SNES-Spiele zu erstellen, die je in Nordamerika veröffentlicht worden waren. Jetzt meldet Kotaku , dass das Projekt abgeschlossen ist.Das Team unter der Leitung des Streamers und SNES-Enthusiasten Peebs hatte schon sehr schnell nach Start des Projekts bereits rund 600 der offiziellen Anleitungen gescannt und für das Archiv aufbereitet. Damit fehlten nur noch rund 100 Benutzerhandbücher, um die Sammlung aller Spiele-Broschüren in englischer Sprache zu komplettieren. Diese ausfindig zu machen, sollte aber zu einer echten Aufgabe werden.Wie Peebs jetzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt, ist die Detektiv-Arbeit zwei Jahre nach Start der Suche tatsächlich vollständig abgeschlossen. Das letzte Spiel, das in das Archiv aufgenommen wurde: "90 Minutes European Prime Goal", ein Fußball-Videospiel aus dem Jahr 1995. "Wir haben es geschafft! Das Letzte! Das letzte englische SNES-Handbuch!", so der Initiator euphorisch.Mit seiner Arbeit ist das Team damit aber noch lange nicht am Ende. Viele SNES-Spiele hatten, abhängig vom Zielmarkt, unterschiedliche Broschüren erhalten. Außerdem waren wichtige Informationen für viele Titel - besonders bei Rollenspielen - auf Karten, Postern und anderen Beilagen vermerkt, die ebenfalls ihren Weg in das Archiv finden sollen. Bis dahin bietet das SNES Manual Archive auf jeden Fall eine spannende Anlaufstelle für alle Super-Nintendo-Fans, die in Erinnerungen schwelgen wollen oder echte Hilfestellung bei Klassikern brauchen.