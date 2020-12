SNES: Bastler bringt Raytracing auf der Retro-Konsole zum Laufen

Ein Entwickler hat es geschafft, eine Art von Raytracing auf einer alten Konsole zum Laufen zu bringen. Die Technologie kann in Zusammenhang mit dem Super Nintendo Entertainment System (SNES) genutzt werden, ohne Modifikationen am Gerät an sich vornehmen zu müssen.

Entwickler greift auf SuperRT-Chip zurück

Dafür musste der Hobby-Bastler Ben Carter allerdings auf einen Trick zurückgreifen. Ob­wohl die Konsole selbst nicht umgebaut wurde, musste ein eigenes Spielmodul mit in­te­grier­tem Zusatz-Chip angefertigt werden. Von dieser Möglichkeit hatte Nintendo damals Gebrauch ge­macht, um die 3D-Grafik im SNES-Titel "Star Fox" zu ermöglichen. Der Super-FX-Chip konn­te noch vergleichsweise günstig produziert und damit im finalen Produkt eingesetzt werden.Um Raytracing auf dem SNES verwenden zu können, hat Ben Carter einen eigenen Zusatz-Chip, den er kurzerhand "SuperRT" genannt hat, entwickelt. Hiermit konnte eine Auflösung von 200 x 160 Pixeln erreicht werden. In diesem Video ist eine kurze Demo, welche die realistische Darstellung von Lichtstrahlen auf dem Super Nintendo zeigt, zu sehen. Ein wei­te­res Video enthält technische Hintergründe zu dem Projekt. Theoretisch wäre es auch vor 30 Jahren schon möglich gewesen, SNES-Spiele mit einfachem Raytracing auszustatten. Die Produktion des SuperRT-Chips hätte damals jedoch den finanziellen Rahmen gesprengt.Einen praktischen Nutzen dürfte das Projekt nicht mit sich bringen. Heutzutage ist es ohne Probleme möglich, SNES-Spiele auf normalen PCs zu emulieren und mit Zusatz-Funktionen auszurüsten. Dennoch ist es interessant, dass eine erst mit der neuesten Konsolen-Ge­ne­ra­tion bekanntgewordene Technik auch auf einer Retro-Konsole zum Einsatz kommen kann.