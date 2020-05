Retro-Spiele: Neue NES- & SNES-Klassiker für die Nintendo Switch

Jetzt die neue Konsole günstig entdecken!

Besitzer der Nintendo Switch und einer aktiven Online-Mitgliedschaft können sich ab dem 20. Mai auf insgesamt vier neue Spiele-Klassiker freuen, die einst für die NES- und SNES-Konsolen erschienen sind. In einem kurzen Trailer stellt das japanische Unternehmen die Titel Wild Guns, Panel de Pon, Operation Logic Bomb und Rygar vor, die man ab Mittwoch in den Switch-Apps der (Super) Nintendo Entertainment Systeme spielen kann. Das notwendige Nintendo Switch Online-Abonnement kann auf der Spielekonsole selbst oder mit passenden Download-Codes von Amazon & Co. aktiviert werden. Im Jahrespaket schlägt das Abo mit circa 20 Euro zu Buche.Die Kid-Bande und ihre Armee von Robotern haben die Macht übernommen! Sprengen Sie sich Ihren Weg durch schurkische Gesetzlose, teuflische Roboter und turmhohe, bildschirmfüllende Bosse. Glücklicherweise verfügen Sie über eine Vielzahl von Fähigkeiten, die Ihnen helfen, die auf Sie zukommende Feuerkraft zu überleben. Sie brauchen ein scharfes Auge und schnelle Reflexe, um allein zu überleben. Oder verbünden Sie sich mit einem Freund und spielen Sie im Koop-Modus.Wenn der Stapel der Puzzleteile ansteigt, denken Sie schnell, um die Panels aufeinander abzustimmen und kaskadierende Kettenreaktionen und Kombos aus­zu­lö­sen. Sie müssen schnell strategische Entscheidungen treffen, um den unerbittlichen An­grif­fen der Konkurrenten von oben entgegenzuwirken. Eine Auswahl an Einzelspieler- und Zwei-Spieler-Modi und -Optionen sorgt für eskalierende Action und rasanten Spielspaß. Dieser Titel wurde ursprünglich 1995 für das Super Famicom herausgebracht, aber es ist das erste Mal, dass diese Version des Spiels erhältlich ist. Obwohl dieser Titel nie ins Englische übersetzt wurde, mag er vertraut erscheinen!Agent Logan, der mit bioelektronischen Implantaten aus­ge­stat­tet wurde, die ihm überlegene Stärke, Reflexe und analytische Fähigkeiten ver­lei­hen, wurde mit einer Mission zur Rettung des Subraumpartikel-Transferprojekts beauftragt. Es liegt an ihm, die Eindringlinge zu infiltrieren, die Eindringlinge zu neutralisieren und die Wissenschaftler zu retten. Und zwar in einem Top-Down-Shooter mit riesigen Endgegnern und einer wilden Action, die nicht nachlässt.Eine alte Legende verkündet: "Wenn das friedliche Land mit bösen Geistern bedeckt ist, wird ein tapferer Soldat von den Toten zum Leben erweckt." Glücklicherweise ist Rygar, der mythische Held aus Argus, gekommen, um den bösen König Ligar und seine Armee gefährlicher Bestien zu besiegen. Schließen Sie sich mit Rygar zusammen und er­le­ben Sie ein hybrides Action-Abenteuerspiel mit einer ausgeprägten Mischung aus Jump'n'Run- und Rollenspielelementen!