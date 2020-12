Nintendo Switch: Update 11.0.0 bringt zahlreiche neue Features

Im Laufe der vergangenen Nacht erhielt die Nintendo Switch mit der Ak­tu­a­li­sier­ung auf Version 11.0.0 ein großes Firmwareupdate. Während sich die letzten Updates "nur" auf die Optimierung der Systemstabilität fo­kus­sier­ten, erhält die Switch nun zahlreiche neue Features.

Online Services im HOME Menü

Datentransfer gestaltet sich einfacher

Neue User-Icons zum Jubiläum von Super Mario Bros.

Alle Neuigkeiten zur Konsole von Nintendo

Hinter dem ersten Türchen des Adventskalenders versteckte sich für alle Besitzer der Nintendo Switch heute auch das Systemupdate von Version 10.2.0 auf Version 11.0.0 . Mit diesem erhält die Switch mehrere neue Funktionen, welche die Benutzung der Konsole kom­for­ta­bler gestalten sollen.Eine der Neuerungen ist der Nintendo Switch Online Button im HOME Menü, der es erlaubt, mit nur einem Knopfdruck auf alle Online-Dienste zugreifen zu können. Spieler erhalten eine Übersicht über alle verfügbaren Online-Spiele sowie NES- und SNES-Titel und können des Wei­ter­en ihre Mitgliedschaft und Speicherdaten-Cloud verwalten.Außerdem können Nutzer in ihrem Profil nun einsehen, welche Titel bei Freunden beliebt sind. Spiele werden angezeigt, falls sie gerade gespielt oder erst kürzlich gestartet wurden. Sofern gewünscht, kann der Onlinestatus auch verborgen bleiben, womit niemand die eigene Aktivität nachverfolgen kann.Das Update enthält zudem ein neues Feature, wel­ches den Trans­fer von Screen­shots und Vi­de­os aus dem ei­gen­en Al­bum auf Smart De­vi­ces er­mög­licht. Nutz­bar ist dieser Vorgang, wenn die Switch mit Hil­fe ei­nes ge­scan­nten QR Codes draht­los mit dem Smart Device ver­bun­den wird. Da­bei kön­nen zur glei­chen Zeit ma­xi­mal zehn Screen­shots und ein Vi­deo über­tra­gen wer­den.Auch können Besitzer einer Switch fortan selbst entscheiden, welcher Download bzw. wel­ches Update als erstes ausgeführt wird. Unter den Download-Optionen kann das Icon der je­wei­li­gen Software ausgewählt werden, die Priorität erhalten soll.Neben all diesen neuen Features beschert das neue Update allen Nutzern auch mehrere Ver­bes­ser­un­gen bezüglich der Performance und Nutzerfreundlichkeit. Zusätzlich zur größeren Sys­tem­sta­bi­li­tät sowie zahlreicher Fehlerbehebungen warten im Rahmen des 35. Jubiläums von Su­per Ma­rio Bros. zudem 12 neue User-Icons auf alle Spielerinnen und Spieler. Au­ßer­dem ist es jetzt möglich, individuelle Knopfbelegungen des Joy-Con-Controllers un­ter ei­nem spe­zi­el­len Namen zu speichern, um diese besser unterscheiden zu können. Des Wei­ter­en steht bra­si­lia­ni­sches Portugiesisch ab sofort als unterstütze Sprache zur Verfügung.Falls eine Switch das Update nicht automatisch herunterlädt, lässt sich in den Sys­tem­ein­stel­lung­en unter dem Punkt System die Systemaktualisierung manuell starten.