Super Nintendo World: Vergnügungspark öffnet trotz Corona im Februar

Laut den Betreibern der neuen Super Nintendo World, öffnet der The­men­park, der erstmals ein Erlebnis rund um die bekannten Charaktere aus den Super Mario-Spielen und diversen anderen Nintendo-Titeln bie­ten soll, trotz der Coronavirus-Pandemie ab Anfang Februar seine Tore.

Super Nintendo World: Eröffnungs-Trailer mit Mario Kart

Universal Studios Japan

Wie Universal Studios heute bekanntgab , soll die Super Nintendo World in der japanischen Stadt Osaka ab dem 4. Februar 2021 erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Der Park ist Teil eines großen Vergnügungspark-Komplexes, der unter dem Namen Universtal Studios Japan betrieben wird. Bisher war lediglich von einer Eröffnung im Frühjahr 2021 die Rede.Um die potenziellen Besucher auf die bevorstehende Eröffnung der Super Nintendo World einzustimmen, hat Universal Studios Japan ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die Mario Kart Achterbahn erstmals aus größerer Nähe zu sehen ist. Sie wird eine der Hauptattraktionen des neuen Parks sein und ist in Bowsers Schloss untergebracht. Die Achterbahn nutzt unter anderem ein im Stil der Mütze von Mario gehaltenes Augmented-Reality-Headset und Projection-Mapping-Technologie.Zwar laufen die "Karts" allesamt auf Schienen, doch die Besucher sollen dennoch die Möglichkeit haben, mit Hilfe eines Lenkrads und der AR-Technik gegen andere Besucher anzutreten. In seiner Pressemitteilung spricht der Betreiber des Parks auch davon, dass die Besucher mit Mario und Prinzessin Peach um den ersten Platz kämpfen können.Damit die Super Nintendo World auch in Zeiten der Pandemie mit einem niedrigen Risiko eröffnen kann, will der Parkbetreiber auf eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Hygiene setzen. Außerdem soll der Park mit höchstens der halben Kapazität betrieben werden. Noch kann sich an den Plänen für die Eröffnung des Nintendo-Vergnügungsparks aber einiges Ändern, da die Stadt Osaka, wo sich das Gelände befindet, zuletzt zu einem der Hotspots der Coronavirus-Pandemie in Japan entwickelt hat.