World of Warcraft: Blizzard kündigt Dragonflight-Release für 2022 an

Mit dem Start der Vorbestellungen kündigt Blizzard den spätesten Re­lease-Termin für seine neue World of Warcraft-Erweiterung "Dragonflight" an. Demnach soll das neunte Addon des bekannten Online-Rollenspiels in diesem Jahr erscheinen, noch vor dem 31. Dezember 2022.

Vorverkauf mit drei Editionen und vielen neuen Features

Blizzard

Dragonflight ist damit die erste WoW-Erweiterung, die in ein und demselben Jahr angekündigt und veröffentlicht wird. Zudem scheint Blizzard trotz Corona-Einschränkungen an seinem zweijährigen Rhythmus festhalten zu können, in dem seit der Veröffentlichung von The Burning Crusade im Januar 2007 bzw. Wrath of the Lich King im November 2008 mittlerweile an insgesamt neun Erweiterungen gearbeitet wurde. Die Preise für WoW: Dragonflight starten im Vorverkauf ab 49,99 Euro.Wie üblich bietet Blizzard drei Pakete des neuen Addons im eigenen Shop an - die Base, Heroic und Epic Edition. Die höherwertigen Editionen zu Preisen von 69,99 Euro respektive 89,99 Euro beinhalten neben der Dragonflight-Erweiterung und dem Haustier Drakks als Bonus unter anderem eine Charakteraufwertung (Stufe 60), weitere Mounts und Pets sowie Transmogrifikations-Gegenstände und im größten Paket zusätzlich 30 Tage Spielzeit.Mit World of Warcraft Dragonflight stellt Blizzard unter anderem eine neue Kombination aus Volk und Klasse vor - den Rufer der Dracthyr mit wechselbarer Humanoid- und Drachengestalt. Ebenso steht das Drachenreiten als neue Art der Fortbewegung im Mittelpunkt. Das einzigartige und anpassbare Flugreittier kann somit erstmals direkt zum Start einer WoW-Erweiterung und nicht erst im späteren Verlauf des Spiels genutzt werden.Passend dazu wird als neuer Kontinent die Dracheninsel nebst eines umfangreichen Talentsystem-Reworks, des Fokus auf Berufe und die Herstellung von Items sowie einer neuen Benutzeroberfläche vorgestellt. Hinzu kommen neue Dungeons und Schlachtzüge sowie die Anhebung der Charakter-Maximalstufe auf Level 70. Bis spätestens 31. Dezember 2022 soll World of Warcraft Dragonflight erscheinen. Ein Release-Termin Ende November wäre denkbar, genau zwei Jahre nach WoW: Shadowlands.