Warcraft: Blizzard kündigt mobile Version des Strategieklassikers an

Es waren zuletzt aufregende Monate für Activision Blizzard, allerdings sorgte man abseits des eigentlichen Gaming-Geschäfts für Schlagzeilen - einerseits durch den Belästigungsskandal, andererseits durch die angekündigte Microsoft-Übernahme. Doch nun gibt es Neues zu Spielen.

Warcraft fürs Smartphone

Blizzard

Blizzard Entertainment stand und steht im Mittelpunkt der Vorwürfe, die im vergangenen Sommer bekannt geworden sind, seither versucht der einst so angesehene Entwickler, wieder zu alter Stärke und vor allem Ansehen zu kommen. Das kann nur mit Hilfe von Games gelingen und einen ersten Schritt hat Blizzard hier schon genommen. Denn vor kurzem hat man ein bisher noch namenloses Survival-Spiel angekündigt. Bis dieses tatsächlich erscheint, werden aber noch Jahre vergehen.Wesentlich früher wird es ein Spiel geben, das zwar einen mehr als wohlklingenden Namen hat, das man aber bisher vor allem mit dem PC in Verbindung brachte. Denn Blizzard hat im Zuge der Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse bekannt gegeben, dass Warcraft eine mobile Version bekommt, und zwar noch dieses Jahr.Wie Eurogamer schreibt, plant Blizzard eigenen Angaben nach "umfangreiche neue Inhalte für die Warcraft-Reihe im Jahr 2022". Der Entwickler konkretisierte das auch und teilte mit, dass man den Spielern "zum ersten Mal völlig neue Warcraft-Inhalte für Mobilgeräte" bieten werde. Das Projekt läuft abgekoppelt von World of Warcraft und Hearthstone, doch auch dieses Spiele werden in diesem Jahre "neue Erfahrungen" erhalten.Bei Warcraft- und Blizzard-Fans wird die Ankündigung einer mobilen Version des Strategie-Kultspiels wohl eher wenig Begeisterung auslösen: Denn so manchen wird das an Diablo Immortal erinnern und der im Rahmen der BlizzCon 2018 angekündigte Ableger gehört zu den wohl meistgehassten Spielen, die Blizzard je vorgestellt hat. Auch zuletzt hatte man mit Warcraft nicht unbedingt ein glückliches Händchen, denn Warcraft 3: Reforged war bei Spielern und Presse gleichermaßen ungeliebt.