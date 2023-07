Hardcore-Troll: Ganze WoW-Gilde durch einen Spieler ausgelöscht

Im Hardcore-Modus von WoW gibt es eine Regel: Wer stirbt, bleibt tot. Eine Gilde stellt sich unter diesem Vorsatz den schwersten Herausforderungen im Spiel - und wurde jetzt von einem Spieler verraten. Der hatte sich über Wochen das Vertrauen erschlichen, um dann zuzuschlagen.

Das hätte man kommen sehen können

WoW Classic findet mit "Hardcore"-Charakteren seine größte Herausforderung. Viele sehen es schon als Erfolg an, ohne Tod auf das Maximallevel von 60 zu gelangen. Die Gilde HC Elite hat sich in dieser Hinsicht einer echten Mammutaufgabe gestellt: Sie wollen alle Raids - die schwersten Aufgaben im Spiel, die meist mit 40 Mitspielern bestritten werden - mit Hardcore-Charakteren meistern. Jetzt wurde dieser Plan kurz vor seiner Vollendung von einem einzigen Spieler absichtlich vereitelt.HC Elite hatte sich jüngst bereits bis zu den letzten 3 Bossen im letzten Raid von WoW Classic, Naxxramas, vorgekämpft. Im nächsten Schritt galt es, die für ihre Schwierigkeit berühmt-berüchtigten Vier Reiter zu besiegen. Die Aufgabe: Vier Tanks ziehen jeweils einen der Gegner in die Ecken des Raumes. Einem Spieler fällt dabei die Aufgabe zu, den Boss Sir Zeliek fern von den anderen Spielern zu halten, um das Überspringen einer tödlichen Blitzfähigkeit zu verhindern.Wie Mein-Mmo schreibt, hatte sich genau in diese wichtige Rolle aber ein Troll eingeschlichen. Wie unter anderem in einer Aufnahme auf Twitch zu sehen ist, verlief der Kampf zunächst wie geplant. Dann positionierte ein Spieler mit dem Namen Tinyviolin69 Sir Zeliek aber so im Raum, dass von 40 Hardcore-Charakteren 36 in wenigen Sekunden ausgelöscht wurden.Das Kuriose: In der Szene ist Tinyviolin69 bei Weitem kein Unbekannter und hat seit Jahren einen Ruf als Gaming-Scharlatan. So hatte der Spieler schon vor Jahren in WoW Classic eine Masche entwickelt, mit der er ganzen Raid-Gruppen wichtige Verstärkungsfähigkeiten entfernen konnte. Gruppen konnten Echtgeld bezahlen, um von dem Troll verschont zu werden, nach Bekanntwerden sprach Blizzard einen Bann aus. Trotz dieser Vorgeschichte war es Tinyviolin69 offensichtlich gelungen, sich über Wochen und mehrere Raids hinweg das Vertrauen der Mitglieder von HC Elite zu erschleichen.