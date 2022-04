World of Warcraft Dragonflight: Erweiterung mit neuer Klasse & mehr

World of Warcraft: Dragonflight - Die Dracheninseln sind enthüllt

Die erste Kombination aus neuem Volk und neuer Klasse: Die Dracthyr Rufer

Fliegen ab Tag Eins: Drachenreiten ist das neue anpassbare Fortbewegungsmittel

Umfassende Anpassung bestehender Systeme

Blizzard hat die nächste Erweiterung für sein MMORPG World of Warcraft enthüllt: "Dragonflight" - und damit bestätigt, was Leaks lange vorausgesagt hatten. Spieler erkunden ab Patch 10 die "Dracheninseln", eine neue Klasse, und weitreichend überarbeitete Systeme.Leaks hatten es schon lange von den Dächern gerufen, jetzt ist es offiziell: Die nächste Erweiterung hört auf den Namen World of Warcraft: Dragonflight und führt die Abenteuer nach Shadowlands in den fünf neuen Gebieten der Dracheninseln bis Level 70 weiter. Ein Release-Datum ist nicht bekannt, die Anmeldung zur Beta aber ab jetzt möglich. Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick:Dracthyr Rufer sind eine Zauberer-Klasse die Kettenrüstung trägt und über zwei Spezialisierungen verfügt: Schadenszauber aus mittlerer Distanz oder Heilzauber, die sich thematisch auf die Drachen-Schwärme beziehen. Als Heldenklasse starten sie mit Level 58 und bekommen eine eigene Startzone auf den Dracheninseln. Die Klasse hat eine Drachen- und eine Humanoid-Form, die weitreichend angepasst werden können.Passend zum Drachen-Thema wird Dragonflight ab dem ersten Tag ein neues Fortbewegungsmittel bieten: Drachenreiten. Dabei handelt es sich um "einzigartige, anpassbare Reittiere" die "Millionen von möglichen Kombinationen" bieten sollen, die von Hörnern über Flügel bis hin zu Rüstungen reichen. Darüber hinaus wird man im Laufe der Zeit neue Flugmanöver erlernen, die durch einen Talentbaum weiter angepasst werden können.Blizzard will sich einer umfassenden Anpassung bestehender Systeme widmen. Dabei feiert man teilweise die Rückkehr zu altbewährten Ansätzen.In Dragonflight kehrt man mit dem neuen Talentsystem zu alten Wurzeln der Talentbäume zurück. Spieler erhalten mit jedem Stufenaufstieg einen Talentpunkt, die auf zwei Bäumen verteilt werden können: Ein Klassenbaum und ein Spezialisierungsbaum.Auch Crafting wird weitreichend überarbeitet. Dabei will man neue "Spezialisierungen" für Berufe integrieren. Herstellungsaufträge lösen die Suche nach Handwerkern in einem neuen Interface auf, in dem Kunden und Hersteller einfacher zusammenfinden. Seelengebundene Herstellungs-Gegenstände können jetzt auch ohne den entsprechenden Beruf genutzt werden.Das UI, mitunter über ein Jahrzehnt unverändert, wird überarbeitet und bietet damit viele der Möglichkeiten, die bisher nur mit Addons möglich waren. Alle Grafiken erhalten hochauflösende neue Versionen, alle Elemente können frei bewegt werden.