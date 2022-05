Warcraft Arclight Rumble: Blizzard stellt sein neues Mobile-Game vor

PvP, Dungeons, Raids und möglicher Pay-to-Win-Charakter

Neben Diablo Immortal kündigt Blizzard mit Arclight Rumble ein weiteres Spiel für Smartphones und Tablets an, das in diesem Jahr vor allem Fans des erfolgreichen Warcraft-Universums ansprechen soll. Das als "Tower Offense" beschriebene Mobile-Game bietet zum Start 70 Singleplayer-Missionen, in denen nicht nur gegnerische Einheiten abgewehrt (Tower Defense), sondern mit eigenen Helden und Truppen zudem Bosse besiegt werden müssen.Dabei setzt Blizzard auf fünf bekannte Fraktionen: Allianz, Horde, Untote, Blackrock / Schwarzfels und Wildtiere. Außerdem besteht das eigene Team aus namhaften Anführern der Warcraft-Geschichte, zum Beispiel Erzmagierin Jaina Proudmoore oder Kriegshymnenklan-Häuptling Grommash Hellscream. Insgesamt können mehr als 60 Charaktere gesammelt werden, womit Warcraft Arclight Rumble nicht nur als Tower Defense- und Action-Strategiespiel beschrieben werden kann, sondern auch als so genannter Hero-Collector.Neben der Einzelspielerkampagne spricht Blizzard von einem PvP-Modus, Dungeons und kooperativen Schlachtzügen (Raids), die allein, mit Freunden oder gar der eigenen Gilde bestritten werden dürfen. Bei erfolgreichem Abschluss können Stufenaufstiege erzielt, neue Fähigkeiten freigeschaltet und Helden sowie Einheiten verstärkt werden. Offen bleibt jedoch der von vielen bei Mobile-Games kritisierte "Pay to Win"-Charakter.Spieler sollen in Warcraft Arclight Rumble zwar nicht auf Lootboxen treffen, dafür aber den Fortschritt schneller vorantreiben können. Eine Beschränkung oder das Freikaufen von Spielzeit ist nicht geplant. Der im Google Play Store angedeutete Hinweis "In-Game-Käufe (zufällige Objekte möglich)" lassen jedoch vermuten, dass Spieler auch hier an einem Zufallsprinzip nicht vorbeikommen werden.Bisher steht nicht fest, wann Warcraft Arclight Rumble erscheint. Ein Release ist jedoch für das Jahr 2022 angedacht. Die offizielle Homepage kann derweil genutzt werden, um sich für die kommende Betaphase anzumelden.