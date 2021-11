World of Warcraft: Wird die Konsolen-Version doch noch Realität?

Pünktlich zum 17. Jubiläum des Online-Rollenspiels World of Warcraft kochen erneut Gerüchte hoch, die von einer möglichen Konsolen-Version sprechen. Angeblich deutet ein Code-Eintrag der Xbox-Webseite auf eine neue "Complete Edition" hin. Die Community ist allerdings skeptisch.

Echtheit des Webseiten-Codes wird angezweifelt, Hoffnung stirbt jedoch nicht

Activision Blizzard könnte dem Beispiel von Final Fantasy XIV Online, Black Desert, The Elder Scrolls Online (TESO) und Co. folgen und sein weiterhin beliebtes, wenn auch strauchelndes MMO-Zugpferd World of Warcraft auf Konsolen wie die Xbox Series X und PlayStation 5 portieren. Gerüchte zu diesem Schritt verbreiten sich innerhalb der WoW-Community nahezu jährlich, sei es durch fehlerhafte Einträge in diversen Spieledatenbanken oder zweideutige Aussagen der Entwickler.Nun sorgt ein angeblicher Code-Schnipsel, den Programmierer auf der Xbox-Webseite für kommende Titel gefunden haben wollen, für Aufsehen. Dieser deutet, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, auf eine "World of Warcraft: Complete Edition" für Microsofts Konsolen hin. Zwischen Vorfreude, Skepsis und Fake-Rufen scheint nur ein schmaler Grad zu existieren, doch vom Tisch scheinen die Pläne nicht zu sein.Blizzard gab im letzten Jahr bekannt , dass man "im Moment" keine Intentionen hat, WoW oder die Erweiterung Shadowlands für die Xbox Series X oder andere Konsolen umzusetzen, doch gänzlich ausgeschlossen wurde es nie. Ob es tatsächlich angedacht ist, die Konsolen-Umsetzung des MMORPG am 9. Dezember 2021 anlässlich der Game Awards zu präsentieren, ist jedoch unklar. Man sollte das Thema weiterhin mit einer gewissen Skepsis betrachten, auch aus dem Grund, dass Resetera die beiden Threads bis zur Veröffentlichung weiterer Belege geschlossen hat.Die Frage, welche natürlich abschließend im Raum steht, ist: Wie soll eine komplexe Steuerung mit etlichen Shortcuts und Button-Leisten eines klassischen Online-Rollenspiels ohne Action-Combat-System vom PC auf die Konsole gebracht werden? Ebenso dürften Themen wie Crossplay und Co. sowie das grundlegende Interesse der Konsolenspieler an World of Warcraft eine große Rolle spielen.