Xbox Game Pass Ultimate: Microsoft bietet 3 Monate für nur 1 Euro

Microsoft rührt einmal mehr die Werbetrommel für den Xbox Game Pass Ultimate. Die Premium-Version der Gaming-Flatrate wird dabei erneut für drei Monate zu einem Preis von nur einem Euro verkauft. Kleiner Haken: Das Angebot gilt nur für Rückkehrer und Neukunden.

Exklusivtitel direkt zum Release, Cloud-Gaming und Co.

Jetzt drei Monate für einen Euro testen!

Für viele Spieler gilt der Game Pass als signifikantes Kaufargument für die Xbox Series X|S . Vor allem die Ultimate-Variante wird von Microsoft seit jeher in den Mittelpunkt gestellt, da sie die Gaming-Flatrate nicht nur für Xbox-Konsolen und Windows-PCs anbietet, sondern auch die für Multiplayer-Spiele wichtige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält. Um neue Kunden zu gewinnen werden die Abos des Game Pass stetig für nur einen Euro im ersten Monat angeboten. Nun erweitert Microsoft den Ultimate-Testzeitraum auf drei Monate.Dabei erhalten Interessenten einen 90-Tage-Zugang zu mehr als 100 Spielen , zu denen auch alle Eigenproduktionen der Xbox Games Studios gehören. Von Halo Infinite und Sea of Thieves über den Microsoft Flight Simulator und Minecraft bis hin zu Forza Horizon 5 und Age of Empires 4 ist die Auswahl an namhaften Games somit vergleichsweise groß. Hinzu kommen viele Indie- und Sporttitel sowie alle Spieleserien des übernommenen Bethesda-Studios (z.B. Fallout, The Elder Scrolls, Doom und Wolfenstein).Darüber hinaus integriert Microsoft die EA Play-Bibliothek mit älteren Titeln der Franchises FIFA, NHL, Madden, Mass Effect, F1, Need for Speed und Co. Außerdem bietet der Xbox Game Pass Ultimate derzeit als einzige Abovariante die Möglichkeit, Xbox-Spiele über die Cloud auf Smartphones, Tablets und Co. zu streamen. Den übliche Wermutstropfen müssen allerdings Bestandskunden verdauen, die das Abo nicht zum vergünstigten Preis erhalten. Der Game Pass Ultimate wird lediglich Neukunden und Rückkehrern für drei Monate zu einem Preis von einem Euro angeboten.Nach dem dreimonatigen Testzeitraum verlängert sich der Xbox Game Pass Ultimate automatisch zu einem Preis von 12,99 Euro pro Monat. Eine Kündigung des Abos bzw. die Einstellung von wiederkehrenden Zahlungen ist jederzeit möglich.