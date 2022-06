BMW iX: 1000 Kilometer Reichweite dank neuer Batterie-Technologie

Das US-Start-up ONE und der Autobauer BMW arbeiten an einem neuen Prototyp des iX-Elektroautos. Geplant ist eine Reichweite von 1000 Kilometern, was durch die Batterietechnologie von ONE erreicht wird. Der Prototyp soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden.

BMW iX: ONE-Batterie soll Reichweite des Elektro-SUV iX verdoppeln

Geteilter Leistungsträger

Damit könnte BMW schon in absehbarer Zukunft den iX mit einem wirklich ordentlichen Reichweiten-Boost vorstellen, denn bisher kommt der iX je nach Modell nur rund 350 Kilometer weit.Die Forschung an neuen Batterietechnologien hat BMW dabei mithilfe des Start-ups Our Next Energy, kurz ONE, erweitert. ONE hatte im vergangenen Jahr mit seinem experimentellen Gemini-Batteriepaket die Reichweite eines Tesla Model S fast verdoppelt. Damals schaffte der modifizierte Tesla 1210 km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 88 km/h. Nun hat ONE mit BMW einen Vertrag geschlossen Die Gemini-Batterietechnologie basiert auf einer hochdichten, dual-chemischen Batterie. Das Prinzip des Gemini-Batteriepakets basiert darauf, dass der Akku in zwei Teile aufgeteilt wird. Der kleinere Teil des Akkus konzentriert sich auf die Leistungsdichte. Er liefert bei Bedarf große Mengen an Energie an die Räder und bewältigt Schnellladezyklen.ONE hat bisher nicht viele Details über die Technologie verraten, nur dass man Lithium, Eisen, Phosphor, Sauerstoff und Kohlenstoff nutzt. Es soll sich aber nicht um ein einfaches Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Design handeln. Der zweite Bereich der Batterie konzentriert sich auf die Energiedichte und wirkt wie ein Reichweitenverlängerer für den Hochleistungsbereich. Dort kommen Lithium, Mangan und Sauerstoff zum Einsatz.Das daraus resultierende Paket hat aber auch seine Grenzen: Es eignet sich nicht für die dauerhafte Anwendung von hoher Leistung, kann also nur bis zu einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich wirklich effektiv arbeiten, um die Reichweite zu verdoppeln. Der Prototyp des iX mit ONE-Akku soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden.