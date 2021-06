"Designphase": The Elder Scrolls 6 ist noch lange, lange nicht fertig

Bethesdas The Elder Scrolls hat eine aktive Anhängerschaft, das zeigt sich etwa am Umstand, wie viele Menschen nach wie vor Skyrim spielen. Der sechste Teil der Saga ist bereits vor Jahren angekündigt worden - bis zu einer Veröffentlichung wird es aber noch sehr lange dauern.

TES6 ist noch in der Vorbereitung

The Elder Scrolls 6 (TES6), das noch keinen Untertitel hat, wurde vor drei Jahren auf der E3 2018 offiziell angekündigt. In einem ziemlich nichtssagenden Teaser-Trailer, der lediglich eine kurzen Überflug einer Landschaft zeigte, wurde allenfalls eine Absichtserklärung abgegeben. Und auch 2021 ist der renommierte Entwickler nicht sehr viel weiter, wie Todd Howard, Game Director und Executive Producer bei Bethesda, nun einräumte.Genau genommen hat Howard TES6 bereits 2016 bestätigt und damals gemeint: "Ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich sage - es ist noch ein sehr langer Weg. Ich könnte hier sitzen und euch das Spiel erklären, und ihr würdet sagen: 'Das klingt, als hättest du nicht einmal die Technologie - wie lange wird das dauern?' Und so ist es etwas, das eine Menge Zeit in Anspruch nehmen wird, was wir für dieses Spiel im Sinn haben."Fünf Jahre nach dieser ersten Bestätigung und drei Jahre nach der E3-Enthüllung hat sich die Lage nicht grundlegend geändert, wie Howard in einem Interview mit dem britischen The Telegraph sagte: "Man tut gut daran, The Elder Scrolls 6 noch in der Designphase zu sehen. Wir überprüfen etwa die Technik: 'Wird sie die Dinge bewältigen, die wir in diesem Spiel machen wollen?' Jedes Spiel wird einige neue Technologie-Aspekte haben, also wird Elder Scrolls 6 einige Erweiterungen zur Creation Engine 2 haben, die das Spiel benötigen wird."Ihr Debüt wird die Creation Engine 2 in Starfield feiern und das Science-Fiction-Rollenspiel ist auch derzeit absoluter Fokus beim mittlerweile zu Microsoft gehörenden Studio: In der Entwicklung greifen die Spiele zwar durchaus ineinander, so Howard, aber der "enorme Teil unserer Entwicklungsarbeit liegt im Moment bei Starfield".