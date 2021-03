Skyrim, Dishonored & Fallout: Xbox FPS-Boost für Bethesda-Spiele

Nach der Übernahme von Bethesda integriert Microsoft beliebte Spiele der Elder Scrolls-, Dishonored- und Fallout-Reihe nicht nur in den Game Pass, sondern spendiert vielen von ihnen zudem einen neuen FPS-Boost. Dieser steht jetzt für Xbox Series X|S-Besitzer bereit.

FPS Boost überprüfen und weitere Bethesda-Titel im Xbox Game Pass

Microsoft

In einem neuen Blog-Beitrag kündigen die Redmonder an, die fünf Titel Dishonored: De­fi­ni­tive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 und Prey ab sofort mit einem FPS Boost für die beiden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S auszuliefern. Dabei wird die Framerate von ursprünglich 30 FPS auf 60 FPS angehoben und somit ein flüssigeres Gameplay geboten. Dennoch scheint es hinsichtlich der Auflösung bei einigen Spielen diverse Einschränkungen zu geben.Um zu überprüfen, ob einer der Bethesda-Titel mit den Erweiterungen für den FPS Boost oder Auto HDR wiedergegeben wird, reicht ein Druck auf die Xbox-Taste des Controllers. In der oberen rechten Ecke des erscheinenden Overlays werden sämtliche aktivierten Features angezeigt. Sind diese nicht automatisch aktiviert, müssen sie in den vergleichsweise ver­steck­ten "Kompatibilitätsoptionen" im Abschnitt "Spiel verwalten" ausgewählt werden. Für den FPS Boost in Skyrim, Fallout, Dishonored und Co. wird zudem das neueste Software-Update der Xbox Series X und Series S benötigt.Die Erhöhung auf 60 FPS greift dabei nicht nur für Käufer der Spiele, sondern auch für alle Xbox Game Pass-Abonnenten, welche die Titel über Microsofts Gaming-Flatrate herunterladen. Seit dem 12. März gehören 20 Spiele des übernommenen Entwicklers zum Game-Pass-Lineup. Neben den mit FPS Boost aus­ge­stat­te­ten Spielen finden sich darunter auch Games wie The Elder Scrolls Online (TESO), Doom Eternal , Dishonored 2, Wolfenstein: Youngblood und Rage 2 sowie Klassiker wie Doom (1993), Morrowind und Oblivion.